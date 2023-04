Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vykázaný násilník se vrátil do bytu, aby pohlídal partnerce děti

ČESKOLIPSKO - Bude se zodpovídat z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Policisté vykázali dne 22. dubna ve 21 hodin z bytu panelového domu v České Lípě 37letého muže, který před tím slovně i fyzicky napadal svoji družku. S ní a s jejich dvěma společnými dětmi sdílí jednu domácnost, ze které musel odejít. Hned hodinu poté ale vykázání porušil tím, že vysedával na schodech před domem, což nesměl. Policisté ho jasně poučili o jeho právech i povinnostech, do kterých spadá nejen zákaz vstupu do samotného bytu, ale také do vymezeného prostoru kolem domu. Hlídka ho proto na místě zajistila a převezla na policejní služebnu, kde s ním přestupek projednala. Tam slíbil, že už nebude dělat potíže a za své chování se omluvil.

Nemyslel to ale vážně, protože hned druhý den telefonoval své partnerce a nabídl jí, že 24. dubna ohlídá jejich děti, když ona bude v práci. Žena se nechala zlákat jednoduchým řešením zajištění dozoru nad potomky a s jeho návrhem souhlasila navzdory tomu, že o vykázání věděla. Nutno podotknout, že jí v té době agresor vůbec nesměl jakkoliv kontaktovat, a to ani telefonicky.

K jeho velké smůle přišli policisté dodržování vykázání zkontrolovat právě 24. dubna, a tak se stalo, že jim po zazvonění, přišel otevřít on. Nepomohlo mu ani to, že se sám dobrovolně nabídl jako chůva. Domácnost musel okamžitě opustit a děti do příchodu jejich maminky pohlídala rodinná známá. Muž, který opakovaně zákazy vyplývající z vykázání porušoval, se už ve zkráceném přípravném řízení zodpovídá z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Více o institutu vykázání se můžete dočíst po kliknutí na zvýrazněný text.

25. 4. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

