Výjimka na vozidla Policie ČR podle § 27 zákona č. 361/200 Sb.

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„Chtěl bych se dotázat, zda se na řidiče vozidla policie, které neužívá modré, nebo modré a červené světlo, obecně vztahuje výjimka na vozidla zmíněná v § 27 odstavci 6, zákona č. 361/2000 Sb. Případně za jakých okolností se tato výjimka na řidiče vozidla policie vztahuje a za jakých ne, lze-li je obecně specifikovat.

Zejména ve smyslu, kdy by řidič s vozidlem stál v rozporu s odstavcem 1 § 27 téhož zákona a služební povinnosti by plnil spolujezdec, pokud už i jen přítomnost řidiče není (se považuje za) výkon služební povinnosti. Nebo například situace, kdy by řidič s vozidlem jen stál a spolujezdec obsluhoval radar – situace bez zastavování nebo pronásledování ostatních vozidel.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k první části žádosti, tedy: „zda se na řidiče vozidla policie, které neužívá modré, nebo modré a červené světlo, obecně vztahuje výjimka na vozidla zmíněná v § 27 odstavci 6, zákona č. 361/2000 Sb. Případně za jakých okolností se tato výjimka na řidiče vozidla policie vztahuje a za jakých ne, lze-li je obecně specifikovat“, žadateli sdělila, že ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), hovoří o tom, že „zákaz zastavení a stání podle odstavce 1 neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí. Řidič tohoto vozidla je při zastavení a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil“.



Pokud tedy řidič vyjmenovaných vozidel učiní opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil, pak smí legitimně zastavit a stát na všech místech uvedených v ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) – s) zákona o silničním provozu, a to aniž by byl nucen při zastavení a stání užít zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy.



Toto ustanovení zákona s účinností od 20. 2. 2016 zákonem č. 48/2016 Sb. bylo doplněno do zákona o silničním provozu z důvodu: „Doplňuje se speciální ustanovení ve vztahu k § 41 zákona k některým vozidlům s právem přednostní jízdy, týkající se výjimky ze zákazu zastavení a stání bez použití výstražného světla modré barvy. V některých situacích (např. měření rychlosti, stání v místě zásahu apod.) je nezbytné porušit tento zákonný zákaz, ovšem použití světla modré barvy není efektivní, popř. může dokonce negativně působit na bezpečnost a plynulost silničního provozu. V těchto případech se nicméně navrhuje řidiči vozidla uložit povinnost aktivně učinit opatření nezbytná k tomu, aby svým zastavením či stáním neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, či aby tyto důsledky zmírnil (např. umístění kuželů apod.).“



Ke druhé části žádosti povinný subjekt žadateli sdělil, že požadovanými informacemi Policie ČR nedisponuje. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se nestanovuje povinnost nové informace vytvářetči vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.



Podle § 3 odst. 3 téhož zákona se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.



Na základě výše uvedených skutečností povinný subjekt posoudil možnost poskytnutí informací požadovaných v další části žádosti a dospěl k závěru, že nemá povinnost tyto informace podle zákona č. 106/1999 Sb. poskytnout, jelikož povinný subjekt nedisponuje informacemi, kdy by řidič s vozidlem stál v rozporu s odstavcem 1 § 27 zákona o silničním provozu a služební povinnosti by plnil spolujezdec, pokud už i jen přítomnost řidiče není (se považuje za) výkon služební povinnosti. Nebo například situace, kdy by řidič s vozidlem jen stál a spolujezdec obsluhoval radar – situace bez zastavování nebo pronásledování ostatních vozidel. Aby byla zpracována skutečnosti odpovídající odpověď, bylo by třeba provést analýzu dané problematiky a zpracovat k ní právní stanovisko.



Povinný subjekt konstatuje, že informacemi, kterých se žadatel ve druhé části žádosti domáhal, ve smyslu výše popsaného zákonného ustanovení, nedisponuje. Pro zodpovězení položené otázky by povinný subjekt musel zaujmout konkrétní právní názor k dané otázce. Na takovou činnost se však informační povinnost nevztahuje a žádný právní předpis zároveň povinnému subjektu neukládá povinnost požadovanými informacemi disponovat.



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 30. 6. 2023

