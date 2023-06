Výjezdní zasedání vlády dne 29. 3. 2023

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„1. Jaké byly celkové náklady Policie ČR na zajištění výjezdního zasedání vlády dne 29. 3. 2023 (dále jen „Zasedání“)?

2. Kdo se na zajištění tohoto Zasedání podílel?“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:



ad 1) Policie České republiky zajišťovala v souvislosti s výjezdním zasedáním vlády konané dne 29. 3. 2023 v budově Městského úřadu Jeseník podle ustanovení § 49 zákona č. 273/2008., o Policii České republiky bezpečnost ústavním činitelům stanoveným nařízením vlády č. 468/2008 Sb., o zajištění bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky.



Na základě výše uvedeného ustanovení příslušníci Policie České republiky plní úkoly v rámci běžného výkonu služby u všech chráněných osob bez rozdílu a nevede žádnou agendu zaměřenou pouze na vyčíslení nákladů ve spojitosti se zajišťováním bezpečnosti jednotlivých chráněných osob či zasedání pořádaných vládou, popřípadě jinými úřady.



Povinný subjekt konstatuje, že informací o nákladech na běžný výkon služby nedisponuje a pro vyřízení žádosti by musel požadovanou informaci nově vytvořit, na což se informační povinnost nevztahuje. Žádný právní předpis zároveň povinnému subjektu neukládá povinnost požadovanou informací disponovat.



Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.



Podle § 3 odst. 3 téhož zákona se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.



Povinný subjekt je povinen informaci poskytnout, pokud jí disponuje. Tedy taková informace u povinného subjektu existuje, je dohledatelná na některém z nosičů informací, lhostejno zda v materiální/listinné či elektronické podobě. Jestliže však k odpovědi na žádost nestačí pouhé mechanické vyhledání údajů, ale je nutné s nimi provádět další zpracování nad rámec prostého vtělení do odpovědi (např. analýza, syntéza, komparace, indukce), jde o vytvoření nové informace. Na druhou stranu platí, že o vytvoření nové informace nepůjde, pokud jí sice povinný subjekt nedisponuje, ale podle právních předpisů jí disponovat musí (v takovém případě povinnému subjektu nezbývá, než informaci vytvořit a žadateli poskytnout).



Povinný subjekt tedy konstatuje, že informacemi ve smyslu výše popsaného zákonného ustanovení, kterých se žadatel domáhá, nedisponuje a pro jejich zodpovězení by je musel nově vytvořit rozsáhlou analýzou organizačních článků Policie České republiky podílející se na s výjezdním zasedáním vlády konané dne 29. 3. 2023. Na takovou činnost se však informační povinnost nevztahuje a žádný právní předpis zároveň povinnému subjektu neukládá povinnost požadovanou informací disponovat.



ad 2) Podle ustanovení § 49 zákona č. 273/2008., o Policii České republiky byly plněny úkoly při zajištění bezpečnosti chráněných osob Ochrannou službou Policie České republiky v součinnosti s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, kdy na daném opatření se podílelo celkem 26 policistů, přičemž za krajské ředitelství policie Olomouckého kraje se podíleli na zajištění bezpečnosti chráněných osob policisté z organizačních článků: územní odbor Jeseník, územní odbor Šumperk, územní odbor Prostějov, oddělení krizového řízení a služba kriminální policie a vyšetřování.



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 21. 6. 2023

