Výjezd hlídky na žádost přepravního kontrolora

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„1. Jak je postupováno v případě výjezdu hlídky PČR ke zjištění totožnosti cestujícího-cizince, které si vyžádá přepravní kontrolor (revizor), na základě neprokázání se platným jízdním dokladem a následného nezaplacení přirážky k jízdnému a nepředložení dokladu totožnosti potřebného k vymáhání přirážky k jízdnému (ve smyslu §18a, zák. č. 111/1994 Sb., zákona o silniční dopravě; resp. §37, zák. č. 266/1994 Sb., zákona o drahách)?

a) Jak postupuje PČR v případě, že takovou osobu nelze na místě dostupnými prostředky zjistit?

b) V případě, že cestujícího-cizince bude přivolaná hlídka PČR předvádět na služebnu cizinecké policie ke zjištění jeho totožnosti, je nutná i přítomnost přepravního kontrolora (revizora) při tomto úkonu? Může hlídka PČR požadovat setrvání přepravního kontrolora do ukončení zjišťování totožnosti cestujícího, případně jeho následování na místní oddělení PČR, případně i jiné místo (například bydliště, kde má cestující doklady), ačkoliv má hlídka k dispozici identifikační číslo revizora a totožnost revizora je PČR známa?

c) Může přepravní kontrolor rozhodnout o tom, zda si nechá osobní údaje cestujícího vyžádat zpětně tzn. písemnou formou, anebo na místě setrvá, resp. bude následovat hlídku PČR? Může přepravní kontrolor odmítnout své “předvedení“ za účelem zjištění totožnosti cestujícího?

d) Může přivolaná hlídka PČR, která dostupnými prostředky nezjistí totožnost cestujícího-cizince, odmítnout jej předvést na cizineckou policii, případně na jinou kompetentní složku PČR k zjištění totožnosti, ačkoli má přepravní kontrolor právní zájem znát osobní údaje cestujícího?

2. Je hlídka PČR, kterou si vyžádal k asistenci přepravní kontrolor (revizor) při zjišťování totožnosti cestujícího bez platného jízdního dokladu (ve smyslu §18a, zák. č. 111/1994 Sb., zákona o silniční dopravě; resp. §37, zák. č. 266/1994 Sb., zákona o drahách) oprávněna odmítnout předat osobní údaje cestujícího třetí osobě (revizorovi), pokud si to cestující výslovně nepřeje?“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým otázkám sdělila žadateli následující:

Ad 1.

Oprávnění pověřené osoby k vyloučení cestujícího vyplývá z § 18a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a § 37 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. O vyloučení z přepravy rozhoduje a provádí pověřený zaměstnanec na základě porušení (ze strany vylučované osoby) přepravních podmínek, které jsou uvedeny ve veřejně dostupných normativech pro cestující i průvodčí. V případě, že cestující odmítne vyloučení z přepravy nebo odmítne prokázat své osobní údaje pověřenému zaměstnanci, tento může o pomoc požádat Policii České republiky, neboť cestující svým jednáním naplnil skutkovou podstatu přestupku. Hlídka policie na místě provádí úkony spojené s ověřením totožnosti osoby přestupce i osoby, která o úkon žádá dle ustanovení § 63 odst. 2 písm. k) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), ve kterém je uvedeno: „Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala.“

Ad 1. a)

V případě, že zakročující hlídce Policie České republiky se na místě nepodaří zjistit totožnost zúčastněných osob, postupuje v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 zákona č. 273/2008 Sb., ve kterém je uvedeno: „Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn osobu předvést k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti.“

Ad 1. b)

V případě, že je osoba předvedena ke zjištění totožnosti na služebnu Policie České republiky, není zpravidla důvod k přítomnosti přepravního kontrolora při tomto úkonu, pokud je již známa jeho totožnost. Hlídka Policie České republiky může požadovat setrvaní přepravního kontrolora do ukončení úkonu na základě oprávnění § 114 zákona o policii, kde se uvádí: „Každý je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy anebo pokynu nebo vyhovět žádosti policie nebo policisty; to neplatí, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis stanoví jinak. Nelze-li účelu výzvy, pokynu nebo žádosti dosáhnout pro odpor osoby, je policista oprávněn tento odpor překonat.“ K řádnému vysvětlení a zadokumentování prověřované události je hlídka policie rovněž oprávněna ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 273/2008 Sb. vyzvat přepravního kontrolora, aby se ve stanovenou dobu popřípadě bez zbytečného odkladu, jeli to nezbytné, dostavil na určené místo k podání vysvětlení.

Ad 1. c)

O postupu a způsobu provedení úkonu rozhoduje na místě dle konkrétní situace hlídka Policie České republiky, která postupuje v souladu se zákonem o Polici České republiky.

Ad 1. d)

Hlídka Policie České republiky postupuje v dané situaci v souladu s ustanovení § 63 zákona č. 273/2008 Sb., jak je uvedeno výše v odpovědi na otázku A. a).

Ad 2.

Vizte § 63 odst. 2 písm. k) zákona č. 273/2008 Sb.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 13. 9. 2022

vytisknout e-mailem