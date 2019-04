Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vyjela si se dvěma zákazy řízení

JABLONEC NAD NISOU - Policisté zastavili a kontrolovali řidičku, která usedla za volant se dvěma zákazy řízení motorových vozidel.

Včera odpoledne v půl páté kontrolovali dopravní policisté v Jablonci nad Nisou v ulici Souběžná 39letou řidičku s vozidlem Škoda Octavia. Provedenou kontrolou ovšem zjistili, že tato žena usedla za volant i přesto, že má v současné době vysloveny dva zákazy řízení motorových vozidel, a to první vydaný Magistrátem města Liberec do února příštího roku a druhý Okresním soudem v Liberci platný do října roku 2021. Následně policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení této ženě sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní, za jehož spáchání jí v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



3. 4. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisoj

vytisknout e-mailem