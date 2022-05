Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vyjel ze zatáčky a narazil do sloupu elektrického vedení

JABLONECKO – Řidič při průjezdu zatáčky vyjel ze silnice a narazil do sloupu elektrického vedení.



Minulý týden pátek odpoledne krátce po půl sedmé hodině se stala dopravní nehoda na silnici třetí třídy v katastru obce Zásada. Řidič s vozidlem Peugeot 208 jel ve směru od Zásady do Hutě, kde při průjezdu levotočivé zatáčky vjel na krajnici se štěrkem a následně mimo silnici. Tam narazil do elektrického rozvaděče a sloupu elektrického vedení. Při této nehodě utrpěla lehké zranění jeho spolujezdkyně, která byla posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje převezena na ošetření do jablonecké nemocnice. Alkohol policisté u řidiče vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku 120.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou i nadále šetří veškeré okolnosti celé události.





23. 5. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

