Vyjel mimo komunikaci a narazil do plotu

ZÁBŘEH - Způsobil škodu za předběžně 120 000 korun

V neděli 8. 11. 2020, krátce po devatenácté hodině, jsme přijali oznámení o dopravní nehodě na ulici Na Křtaltě v Zábřehu. Jak z prvotního šetření vyplývá, 20letý řidič osobního vozidla Opel Corsa měl při jízdě na přímém úseku vozovky dostat, z prozatím přesně nezjištěných příčin smyk, vyjet mimo komunikaci a narazit do oplocení přilehlého domu. V důsledku nárazu do plotu došlo k poškození dalších věcí, které se nacházely na zahradě domu. Řidič uvedl, že se měl leknout nějakého zvířete, které mělo přebíhat přes komunikaci. Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou, ke zranění osob nedošlo. Celková hmotná škoda je v současné době odhadována na předběžně 120 000 korun. Přesné příčiny nehody, její okolnosti a souvislosti, stejně jako to, co nehodě předcházelo, jsou nadále v šetření.

9. listopadu 2020

por. Mgr. Irena Urbánková

