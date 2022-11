Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vyjednávač byl úspěšný

BRNO: Psychicky labilní muž vyhrožoval skokem z osmdesátimetrového komína.

Téměř sedm hodin trvala sobotní akce všech složek IZS v Bohunicích. Šestačtyřicetiletý muž krátce po poledni vyšplhal na komín do asi osmdesátimetrové výšky a vyhrožoval skokem. Z plošiny hasičského žebříku muže kontaktoval policejní vyjednávač a s hovořil s ním do doby, než se jej policistům ze specializované jednotky podařilo zajistit. Následně rozrušeného muže spolu s lezeckou jednotkou hasičů dopravili do bezpečí a předali přítomným záchranářům. Ti pacienta následně převezli do péče specializovaného pracoviště.

por. Bohumil Malášek, 6. listopadu 2022

Související dokumenty vyjednávač_0611.mp3

Velikost souboru:484,5 KB / formát MP3

