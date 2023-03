Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vyjádření policie k příspěvkům na sociální síti

RAKOVNICKO/KLADENSKO – Reagujeme na příspěvky ohledně podezřelé dodávky a úhynech zvířat.

Rakovničtí a kladenští policisté zaznamenali za poslední dny nemalý počet zpráv, které se šíří prostřednictvím sociálních sítí, a to o výskytu podezřelé modré dodávky, která by se měla pohybovat na Rakovnicku a Kladensku. Podle těchto zpráv by na Rakovnicku, respektive na Novostrašecku, měla jezdit po obcích Lodenice, Mšec, Mšecké Žehrovice a Nové Strašecí, na Kladensku pak v obcích Ledce, Hradečno a Tuchlovice. Dle autorů příspěvků má posádka této modré dodávky údajně tipovat a následně vykrádat rodinné domy a rozmisťovat otrávené návnady zvířatům, která dle pisatelů následně hynou.

Považujeme za důležité se k těmto dezinformacím vyjádřit a uvést relevantní data.

Za měsíc březen, tedy od 1. března do 29. března 2023, policisté z obvodního oddělení Nové Strašecí přijali celkem 3 oznámení o vloupání do objektů. Konkrétně se jedná o vloupání do dvou rodinných domů ve Mšeci, která byla oznámena 3. března. Následující den, tj. 4. března, policisté zaevidovali pokus vloupání do dílny v Rynholci. Poslední oznámený případ vloupání do domu je ze 12. března a k němu došlo v obci Lodenice.

Na Kladensku, kde pisatelé v rámci příspěvků na sociálních sítích zmiňují obce Ledce, Hradečno a Tuchlovice, se v uvedeném období, tedy od 1. března do 29. března 2023, policisté z obvodního oddělení Stochov zabývali dvěma případy vloupání do neobydlených domů, a to v obci Hradečno. První případ nám byl oznámen 8. března, druhý 13. března 2023.

Všemi těmito případy se policisté stále zabývají a provádějí veškerá nezbytná opatření k objasnění skutků a ztotožnění konkrétních osob, které je mají na svědomí. Žádná další oznámení jsme od občanů zmiňovaných obcí, týkající se vloupání do rodinných domů, neobdrželi. Pokud jde o modrou dodávku, jejíž posádka by měla házet otrávené návnady zvířatům, která po jejich pozření měla údajně uhynout, v dané věci jsme nepřijali žádné oznámení od občanů.

Prověřovali jsme oznámení učiněné na linku tísňového volání 158 o pohybu dvou modrých dodávek v Novém Strašecí, a to ze dne 27. 3. 2023. Na jeho základě vyslal operační důstojník okamžitě policejní hlídku k prověření situace, tedy ke kontrole vozidel i jejich osádek. Kontrolované osoby cizí národnosti vykonávaly výměnu střešní krytiny, přičemž měly písemnou smlouvu s osobou, která si jejich práci objednala a s jejich vykonáním souhlasila.

Apelujeme tedy na všechny, aby v případě, že se o jakémkoliv protiprávním jednání dozví, kontaktovali přímo orgán činný v trestním řízení, tedy Policii ČR, která je kompetentní řešit, odhalovat a objasňovat přestupky a trestné činy a nešířili, případně nesdíleli smyšlené a neověřené příspěvky na sociálních sítích.

Příspěvek či komentář na sociální síti nenahrazuje klasické oznámení. To lze učinit na kterémkoliv oddělení Policie České republiky, nebo prostřednictvím asistované digitální služby Pol Point, či kontaktování tísňové linky 158. Sdělení na sociálních sítích rovněž nenahrazuje elektronickou podatelnu Policie České republiky, tudíž se nejedná o podání ve smyslu ustanovení § 59 zákona číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ani dle ustanovení § 37 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád.

Považovali jsme za velice důležité se proti takovýmto komentářům vymezit. Prioritou a snahou Policie ČR je vždy občany pravdivě a relevantně informovat o bezpečnostní situaci, nikoliv podporování a šíření nepravdivých, či smyšlených sdělení.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

29. března 2023

