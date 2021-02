Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vyjádření k očkování policistů

Na základě množících se dotazů k problematice očkování policistů proti nemoci Covid-19 sdělujeme následující informace.

V souvislosti se zahájením dodávky vakcín do ČR využilo, stejně jako v ostatních krajích, i Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy nabídky krajského koordinátora k proočkování policistů a zaměstnanců Policie ČR, a to za účelem zajištění akceschopnosti složek IZS při plnění mimořádných úkolů na území hlavního města. Celkem bylo pro složky IZS spadající pod resort Ministerstva vnitra vyčleněno 650 vakcín, z toho 440 jich bylo určeno pro Policii ČR. Přidělení vakcín i samotná vakcinace byla realizována ještě před schválením Národní strategie očkování proti nemoci Covid-19, a to v období od 7. do 14. ledna 2021.



Na základě předem stanovených vnitřních priorit krajského ředitelství bylo přistoupeno k očkování policistů a občanských zaměstnanců, kteří o očkování projevili zájem. Primárně se jednalo o policisty a zaměstnance z řad kritické infrastruktury, včetně policistů s příplatkem za vedení, kteří jsou zodpovědní za řízení sil a prostředků Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Můžeme potvrdit, že byl očkovaný i ředitel krajského ředitelství, který je zodpovědný za chod krajského ředitelství, osobně se podílí na zajištění bezpečnostních opatření na území hlavního města Prahy a zároveň, jakožto člen krizového štábu přímo komunikuje se zástupci dalších složek IZS a představiteli státní správy a samosprávy.



Po schválení Národní strategie očkování proti nemoci Covid-19 bylo očkování policistů a občanských zaměstnanců, respektive přidělování dalších vakcín Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy, vzhledem k prioritám stanovených strategií, pozastaveno.

mjr. Eva Kropáčová

2. února 2021



