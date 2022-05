Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vyhýbal se vězení ve své zemi

ZLÍNSKÝ KRAJ: Skrýval se v České republice.

Počátkem května ve večerních hodinách zastavila uherskohradišťská policejní hlídka v ulici třída Maršála Malinovského v Uherském Hradišti řidiče automobilu Škoda Fabia s českou poznávací registrační značkou. Muž za volantem byl cizinec, navíc řídil v podnapilém stavu. Nadýchal přes dvě promile. Cizince jsme proto zadrželi a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V průběhu jeho omezení svobody na něj vydal okresní soud v jeho zemi Evropský zatýkací rozkaz, a to z toho důvodu, že nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody. Výzvu k nástupu si doma osobně převzal. Do věznice, kam měl nastoupit už před rokem, však nenastoupil a skrýval se na našem území. Následně cizince zadrželi zlínští cizinečtí policisté podle Zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a poté jsme ho eskortovali do Brna, kde krajský soud rozhodl o jeho vzetí do vazby. Nyní se bude rozhodovat o vydání do jeho země.

19. května 2022, mjr. Mgr. Simona Kyšnerová

vytisknout e-mailem