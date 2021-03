Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vyhýbal se vězení

MĚLNICKO – Nyní je navíc podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Ve čtvrtek 25. března 2021 prováděla hlídka Obvodního oddělení Neratovice hlídkovou činnost. U polikliniky v ulici Kojetická uviděla pětačtyřicetiletého muže, o kterém věděla, že je na něj vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muž měl rozhodnutím soudu nastoupit do vězení již v polovině ledna letošního roku. Policisté ho proto převezli na policejní služebnu. Po provedení všech potřebných úkonů ho převezli do věznice.

Nyní je navíc podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí, za což si může trest ve vězení ještě prodloužit.

por. Mgr. Markéta Johnová

26.3.2021

vytisknout e-mailem