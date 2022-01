Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vyhýbal se trestu a řídil i přes zákaz

VSETÍNSKO: Před policisty utekl do lesa.

Ve středu odpoledne projíždělo Valašským Meziříčím a dalšími obcemi ve směru na Vsetín osobní vozidlo, které měla řídit tzv. zájmová osoba. Poznatek kriminalistů jela prověřit policejní hlídka z Jablůnky, která automobil o několik minut později spatřila při průjezdu obcí Bystřička. Policejní vozidlo následovalo osobní automobil až k parkovišti na Trojáku. Tam se jej za pomocí majáků a červeného nápisu STOP pokusila hlídka na bezpečném místě zastavit. Řidič za volantem civilního vozu nejprve zpomalil a odbočil k nedaleké restauraci. Poté se však náhle opět rozjel a ujížděl zpět na Vsetín. Po několika stovkách metrů řidič z ještě jedoucího vozidla vyskočil a utekl do lesa. Mezitím na místo dorazily i další policejní hlídky včetně policisty se služebním psem. Ti prchajícího muže v lese pronásledovali až na Troják, kde jej následně zadržela hlídka dopravních policistů.

Důvody řidičova úprku byly zcela zřejmé, neboť na něj byl na konci minulého roku vydán příkaz k dodání do výkonu trestu a navíc řídil vozidlo, přestože mu byl v minulosti uložen mnohaletý trest zákazu řízení všech motorových vozidel.

Devětadvacetiletý muž strávil noc v policejní cele a ve čtvrtek dopoledne byl po provedení všech nutných úkonů policisty transportován do ostravské vazební věznice.

28. ledna 2022, nprap. Petr Jaroš

