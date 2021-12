Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vyhýbal se nástupu do vězení

DOMAŽLICE - Policisté vypátrali muže, který byl odsouzen pro maření výkonu úředního rozhodnutí, ale do vězení nenastoupil.

Dne 1. prosince 2021 v 19:40 hodin policisté Obvodního oddělení Domažlice při výkonu služby v Domažlicích na náměstí Míru vypátrali osobu v celostátním pátrání. Pětatřicetiletý muž byl odsouzen za spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Do věznice však nenastoupil, a tak na něj vydal dne 26. listopadu 2021 Okresní soud v Chebu příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté muže umístili do policejní cely a odvolali celostátní pátrání. Po provedení nezbytných služebních úkonů jej eskortovali do věznice Plzeň – Bory.



por. Mgr. Dagmar Brožová

2. prosince 2021

