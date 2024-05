Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vyhrožovali bombou na soudu ve Znojmě

ZNOJEMSKO: Kriminalisté je vypátrali.

V polovině dubna mířil ke znojemskému soudu čtyřiadvacetiletý muž z Brněnska. Kromě výpovědi k aktuální kauze se obával, že v moci justice už zůstane, neboť ho čekal nástup výkonu trestu pro jiné překročení zákona. S sebou vzal svého známého, který později vypověděl, že nejel zcela dobrovolně, ale z hlavního aktéra měl strach. Na nádraží ve Znojmě se pak potkali s jedním z jeho příbuzných, ten jim půjčil svůj mobilní telefon bez sim karty. Tu ani nepotřeboval, vzhledem ke svému zdravotnímu hendikepu používal mobil jen pro datové služby (wi-fi). Nemohl tedy ani vědět, co bylo obsahem hovoru na tísňovou linku 112. Informaci o uložení bomby pak v rámci hlasitého odposlechu předali oba výtečníci beze svědků. O tom, čí to byl nápad, se ovšem muži dosud neshodli. Že to byla hloupost, uznali do protokolu oba dva. Každopádně krycí manévry před i po činu jim nebyli nic platné, kriminalisté se na základě případů, které měly být projednávány, dostali oběma na stopu a případ objasnili. Obvinění čelí trestnímu stíhání pro přečin šíření poplašné zprávy, za což jim hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

mjr. Pavel Šváb, 14.05. 2024

