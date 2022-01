Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhrožoval všem kolem sebe

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město sdělili podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování padesátiletému cizinci.

Ten měl začátkem ledna letošního roku krátce po půlnoci vstoupit do jedné z heren v Karlových Varech. Zde měl v prostoru recepce začít vyhrožovat fyzickou újmou čtyřicetileté ženě a třiačtyřicetiletému muži, kteří v provozovně pracují. Padesátiletému cizinci bylo zaměstnanci sděleno, že má mít dle pokynu zodpovědné osoby provozovny zakázán vstup do prostor této herny. Následně se měl podezřelý muž telefonicky spojit se zodpovědnou osobou provozovny, které měl také vyhrožovat fyzickým napadením v případě, že ho zaměstnanci do herny nevpustí. Kromě toho měl padesátiletý cizinec vyhrožovat také zničením prostor herny.

Vyhrožovat fyzickým napadením měl i zaměstnanci bezpečnostní agentury. Vzhledem k tomu, že se cizinec choval stále agresivně, oznámil zaměstnanec bezpečnostní agentury celou věc na tísňovou linku policie.

Po příjezdu policejní hlídky se měl podezřelý muž chovat stále agresivně. Po několika zákonných výzvách, aby muž zanechal svého agresivního jednání, byl muž policisty na místě zadržen a následně převezen na protialkoholní záchytnou stanici.

V případě prokázání viny hrozí podezřelému muži trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se dopustil výtržnictví opakovaně.

prap. Jan Bílek

kpt. Bc. Zuzana Týřová

19.1.2022

