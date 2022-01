Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhrožoval svým rodičům

SOKOLOVSKO – Hrozí mu jednoleté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiadvacetiletého muže z Kraslic, kterého obvinili ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování.

Obviněný muž měl v posledních třech letech, konkrétně od doby, kdy opustil společné bydlení, obtěžovat a vyhrožovat svým rodičům. Při návštěvách svých rodičů po nich měl požadovat finanční prostředky. V případě, že mu rodiče peníze nedali, tak jim měl ve většině případů začít vulgárně nadávat a vyhrožovat usmrcením či zapálením domu. Rodiče měl obviněný muž navštěvovat podle potřeby a vždy po nich měl požadovat finanční prostředky. Přitom měl navíc ničit majetek v domě či na zahradě.

Na konci září minulého roku ho rodiče do domu nepustili a muž na to měl reagovat tak, že poničil několik zahradních kovových židlí a následně se snažil vyrazit vchodové vstupní dveře do domu. Po tomto incidentu již dvaašedesátiletý muž společně s pětašedesátiletou ženou ze strachu o svůj život vše oznámili na policii.

V případě prokázání viny hrozí třiadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Jakub Kopřiva

10. 1. 2022

