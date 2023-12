Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vyhrožoval revizorům mačetou

Kriminalisté pátrají po neznámém muži, který na revizory v metru vytáhl mačetu a hrozil pobodáním.

Na začátku listopadu kontrolovali dva revizoři ve stanici metra Vysočanská neznámého muže a zjistili, že u sebe nemá lístek. Z toho důvodu ho z přepravních prostor vykázali, avšak on místo toho na revizory vytáhl mačetu a hrozil, že je všechny pobodá. Toho se zalekli a raději mu částečně uvolnili cestu. Celého incidentu si povšiml náhodný neznámý cestující s červeným batohem na zádech, který agresora během chvíle odzbrojil, mačetu zahodil do kolejiště a poté pokračoval dál ve své cestě. Otřesený útočník se dal okamžitě na útěk a jeden z revizorů ho začal pronásledovat. Dostihl ho v tubusu pod eskalátory, kde ho muž začal opět slovně atakovat s tím, že má nástup trestu a že ho klidně pobodá. Poté se mu podařilo z místa utéct neznámo kam.

Kriminalisté z 1. oddělení Prahy III zajistili mačetu i kamerové záznamy, na kterých je agresor velmi dobře zaznamenán. Do současné doby se jim ho za využití všech operativně pátracích prostředků nepodařilo vypátrat, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud muže poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho dopadení, kontaktujte prosím linku 158. Detektivové by také potřebovali vyslechnout statečného cestujícího, který muže odzbrojil a také další cestující, kteří v inkriminovanou dobu byli přítomni u napadení.

Neznámému muži hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin nebezpečné vyhrožování až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Richard Hrdina - 7. prosince 2023

