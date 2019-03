Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vyhrožoval poškozenému, že ho zavraždí

PLZEŇ – Vytáhl na svého spolubydlícího nůž a vyhrožoval mu, že ho zavraždí, pokud to oznámí na policii.

Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Plzeň zahájili trestní stíhání pro spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování a přečinu vydírání. Obviněným je 23letý cizinec z Plzně. Ten 17.3.2019 v ranních hodinách přišel do svého současného bytu a začal vulgárně nadávat svému spolubydlícímu, 43letému cizinci. Následně ho začal opakovaně fackovat do tváře a tahat ho za vlasy. Potom vzal ze šuplíku nůž a přiložil ho poškozenému na krk a následně na zátylek a dále na levý bok se slovy, že ho zabije a je mu jedno, že si půjde sednout na sedm let do vězení. Napadený cizinec klečel na zemi, plakal a prosil spolubydlícího, aby toho nechal. Ten se trochu uklidnil, uklidil nůž zpět do šuplíku, ale následně začal poškozeného opět fackovat a přitom mu vyhrožoval, že ho zmlátí do krve a zavraždí, pokud to oznámí na policii. Staršímu cizinci nebylo výše popsaným jednáním způsobeno žádné zranění. Mladému agresorovi hrozí za přečin nebezpečné vyhrožování a vydírání až čtyři roky vězení.

nprap. Michaela Raindlová

