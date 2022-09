Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vyhrožoval policistovi i hasiči

CHOMUTOVSKO - Hrozí mu tři roky; Krádež mu nevyšla.

Ze spáchání trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu obvinil vyšetřovatel 53letého muže z Vejprt. Ten se měl vyhrožování dopustit podle zjištění policistů ve dvou případech. Poprvé to bylo kvůli pokutě uložené dotyčnému za přestupek v souvislosti se vznikem požáru. S uložením pokuty muž zřejmě nesouhlasil. Poté, co se posilnil alkoholem, telefonicky kontaktoval pracovníka Hasičského záchranného sboru ČR, který o pokutě rozhodl. Tomu měl vyhrožovat, že za ním přijede a zabije ho.

Ve druhém případě se měl podobného jednání dopustit vůči policistovi. Ten silně opilého muže, který se nacházel na veřejném prostranství před vstupem do prodejny ve Vejprtech, oslovil, na což měl dotyčný reagovat urážkami a opakovanými výhružkami zabitím směřovanými vůči zakročujícímu policistovi.

Za popsané jednání hrozí obviněnému u soudu trest odnětí svobody až na tři roky.

Krádež mu nevyšla

S hotovostí ve výši šest korun vstoupil tuto neděli do prodejny kláštereckého supermarketu 29letý muž. Zřejmě protože by za tuto částku žádný velký nákup neudělal, zvolil jiné řešení. Na prodejně vzal krabici s devíti láhvemi vodky a zamířil zpět ke vstupu do marketu. Tam si do krabice s alkoholem uložil ještě několik balíčků sušenek. Přitom si ho všimla pracovnice prodejny a vyzvala ho, aby za zboží zaplatil, nebo aby ho tam nechal a odešel. Dotyčný zareagoval tak, že krabici upustil, čímž se několik lahví rozbilo. Muž neváhal, jednu z těch nerozbitých si vzal a bez placení zamířil k východu. Ostraha prodejny ho však zadržela a poté předala přivolané policejní hlídce.

Policisté pak zadrženému muži na oddělení sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Protože podobného prohřešku se dopustil i v nedávné době, může ho soud potrestat v krajním případě až tříletým odnětím svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 27. září 2022

vytisknout e-mailem