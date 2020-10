Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vyhrožoval odběrovému centru COVID

HRADECKO – Muži hrozí až osm let.

Pouhých několik hodin stačilo kriminalistům z územního odboru Hradec Králové na to, aby vypátrali muže, který měl opakovanými telefonáty v uplynulých dnech vyhrožovat pracovníkům odběrového centra COVID 19 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Muž měl dvakrát anonymně zavolat do odběrového centra a měl se nátlakovým způsobem dožadovat přednostního odebrání vzorku. Ve svém telefonátu měl také vyhrožovat použitím střelné zbraně.

K odběrovému centru COVID 19 do královéhradecké fakultní nemocnice po přijetí oznámení vyrazilo několik policejních hlídek, které začaly samotné místo ale i širší okolí fakultní nemocnice střežit. Cílem pro hlídkující policisty do doby vypátrání telefonujícího bylo zajistit maximální ochranu a bezpečí nejen pro klienty přijíždějící na odběry, ale i pro personál, který v této pro nás všechny nelehké době zajišťuje péči. „Kriminalisté měli zprvu jen velice málo indicií, které by je přivedly k telefonujícímu. Během několika hodin však už měli nejen indicie, ale i dostatek důkazů, které směřovaly k třiapadesátiletému muži, který však pobýval na neznámém místě. Ale ani to nebyla pro kriminalisty taková překážka, s níž by si neporadili. Pro muže si po krátkém čase kriminalisté dojeli do Pardubického kraje, kde se aktuálně nacházel,“ objasnil plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA, náměstek pro SKPV z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Ve středu 28. října obvinili kriminalisté územního odboru Hradec Králové třiapadesátiletého muže z trestného činu šíření poplašné zprávy, za což mu v případě uznání viny může soud uložit s přihlédnutím k nouzovému stavu až osmiletý trest odnětí svobody.

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

29.10.2020

vytisknout e-mailem