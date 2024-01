Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhrožoval napadením nožem

SOKOLOVSKO – Skončil ve vazbě.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání přečinů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.

Obviněný muž měl ve druhé polovině listopadu loňského roku krátce před třináctou hodinou v jedné z prodejen bez důvodu vulgárně urážet jednačtyřicetiletou ženu. Ta na to nereagovala a z prodejny odešla. Muž měl za ženou jít až do místa jejího zaměstnání, kde jí opět vulgárně urážel. Poté si měl na ženu ztěžovat, přičemž sdělil, že u sebe má mít dva nože.

V úterý 9. ledna letošního roku kolem devatenácté hodiny měl vstoupit v Sokolově do jedné z prodejen, kde si nakoupil. Poté měl bez důvodu vytáhnout z batohu kuchyňský nůž, se kterým se měl po prodejně i v prostoru pokladen pohybovat. Poté měl nůž schovat, znovu nakoupit a zboží u pokladny uhradit. K obviněnému muži měl přistoupit pracovník ostrahy, který ho požádal, aby opustil prodejnu. Na to čtyřiatřicetiletý muž reagoval tak, že opět vytáhl nůž, se kterým provedl několik výpadů směrem k pracovníkovi ostrahy. Po chvíli toho měl zanechat a z prodejny odejít. O tom, zda prodejnu obviněný muž opustil, se šel pracovník ostrahy přesvědčit. Když si toho obviněný muž všiml, měl opět vytáhnout nůž, se kterým přistupoval k pracovníkovi ostrahy a dalšímu muži, přičemž měl vyhrožovat, že to konečně skoncuje a s nožem pohyboval proti mužům. Když se pracovník ostrahy postavil do obranného postavení, tak se obviněný muž zalekl a z místa utekl.

Policisté se začali případem okamžitě zabývat a obviněného muže zadrželi jen několik málo minut po útěku nedaleko prodejny.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek

15.1.2024

