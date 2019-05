Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhrožoval mu zabitím

CHEBSKO – Dvojici mužů nyní hrozí několikaletý pobyt ve vězení.

Dvojice mužů ve věku dvacet a čtyřiadvacet let měla v polovině října loňského roku zabouchat na dveře pokoje na ubytovně v Mariánských Lázních a poté co šestadvacetiletý muž, kterého znali, otevřel, tak dvojice měla vniknout do pokoje. Následně ho měli muži okamžitě fyzicky napadat několika údery pěstí a kopy. Poté mu měli vyhrožovat zabitím v případě, když je v pokoji nenechá přespat. Šestadvacetiletému muži se po několika minutách podařilo z pokoje utéct a následně se na ubytovnu vrátil s policejní hlídkou. Ta u mužů našla při kontrole omamnou látku konopí. Následně policisté dvojici mužů převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům.

Ve druhé polovině listopadu loňského roku měl čtyřiadvacetiletý muž vniknout do rodinného domu na Chebsku, který měla pronajatý jeho matka. V domě měl setrvat několik desítek minut, ale když mu bylo sděleno, aby dům opustil, tak měl začít být vulgární a agresivní. Žena následně přivolala policejní hlídku a muž poté dům opustil.

Na začátku ledna tohoto roku měl čtyřiadvacetiletý muž navštívit drogerii v Mariánských Lázních, kde měl odcizit toaletní vodu či parfém. Tímto svým jednáním způsobil škodu přes tisíc korun. O několik dní později se měl vydat do jiné drogerie v Mariánských Lázních, kde měl znovu z regálů odcizit několik výrobků, které si měl uschovat pod bundu a následně prodejnu bez zaplacení opustit.

V polovině ledna měl navíc čtyřiadvacetiletý muž chtít po šestadvacetiletém muži, kterého v říjnu fyzicky napadl na ubytovně v Mariánských Lázních, aby na policii uvedl, že k žádnému fyzickému napadení tehdy nedošlo. Zároveň mu měl vyhrožovat, že pokud tak neučiní, tak ho zabije.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání obou mužů. Čtyřiadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání zločinu vydírání a přečinů ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, porušování domovní svobody, krádeže a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Dvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

Dvacetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky. Čtyřiadvacetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na osm let.

nprap. Jakub Kopřiva

22. 5. 2019

