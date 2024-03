Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vyhrožoval bombovými útoky

Kriminalisté dopadli muže, který více než rok vyhrožoval bombovými útoky po celé České republice.

Pražští kriminalisté dopadli muže, který v průběhu roku 2023 zaslal více než 40 výhružných mailů o umístění výbušnin zejména v hromadných dopravních prostředcích po celé České republice. Tím došlo v několika případech i k několikahodinovému ochromení vlakové dopravy z důvodu nutnosti provedení pyrotechnických prohlídek. Výhrůžky také směřovaly na bankovní instituci, které hrozil, že v jejich pobočkách vypustí komáry nakažené virem Zika. Jindy zase vyhrožoval zdravotnickým zařízením, že mají v budovách uložené bomby.

Dopadení muže bylo poměrně náročné a vyžádalo si vydání mezinárodního zatykače, spolupráci s Ředitelstvím pro mezinárodní policejní spolupráci a oddělením cíleného pátrání policejního prezidia, Interpolem, Europolem a kolegy z Kolumbie i z Ekvádoru. Hledaný totiž utekl nejprve do Ekvádoru a pak do Kolumbie, kdy byl následně zadržen. Tento týden tak mohl být deportován do České republiky, kde si ho převzali výše uvedení kriminalisté.

Devětatřicetiletý muž je podezřelý ze spáchání trestných činů vydírání, šíření poplašné zprávy a nebezpečné vyhrožování, kdy mu v případě odsouzení hrozí až pět let odnětí svobody.

Policisté specializující se na pátrání po osobách uprchlých do zahraničí mají díky úzké spolupráci cestou Interpolu, Europolu, ale taky přímému kontaktu s orgány prosazujícími právo v různých zemích světa, stále větší šanci na vypátrání a navrácení uprchlíků do Česka. To i v případě zemí, které se mohou zdát z hlediska pravomocí české justice bezpečné. Rychlé zadržení a deportace z Bogoty je jasným důkaz efektivity mezinárodní policejní spolupráce.

mjr. Jan Daněk - 6. 3. 2024

Související dokumenty Podezřelý.mp4

Velikost souboru:51,9 MB / formát MP4

