Vyhodnocení optimalizace obvodních oddělení KŘP LK

KRAJ – V kavárně Pošta se sešli zástupci obcí s ředitelem KŘP a hejtmanem LK.

Ve čtvrtek 15. prosince se v prostorách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje uskutečnilo jednání k vyhodnocení optimalizace obvodních oddělení na KŘP LK. Jednání se zúčastnil hejtman Martin Půta, ředitel KŘP LK plk. Ing. Ondřej Musil, náměstek ředitele pro vnější službu plk. Mgr. Pavel Bartoš a starostové dotčených měst a obcí v kraji.

V samém úvodu přivítal hejtman Libereckého kraje všechny přítomné a mimo jiné zmínil: „Jsme si tady všichni vědomi, co policii trápí nejen v Libereckém kraji, a to je nedostatek policistů. Krajské ředitelství přistoupilo k optimalizaci jako ke kroku, jak s omezeným počtem policistů zajistit hlídkovou službu a zajistit bezpečnost občanů v kraji, a to je pro mě podstatné.“

Na začátku jednání byly zmíněny důvody, proč vedení krajského ředitelství přistoupilo k optimalizaci obvodních oddělení, kterou vzniklo z 23 obvodních oddělení 11 optimalizovaných celků napříč krajem. Krajský ředitel policie hned v úvodu zmínil: „Optimalizace útvarů je krizovým řešením celkového nedostatečného počtu policistů na obvodních odděleních. Bez jejího započetí by muselo dojít k uzavření některých základních útvarů, neboť tyto by nedokázaly plnit základní úkoly pořádkové policie.“

K tématu se vyjádřil také hejtman Libereckého kraje, Martin Půta. „Jsem rád, že se policie zabývala podněty týkajícími se optimalizace policejních služeben v našem kraji. Oceňuji, že krajský policejní ředitel tímto manažerským řešením vyřešil personální situaci, která dlouhodobě není nejen v našem kraji dobrá. Chtěl bych ubezpečit občany, kteří mají obavy o fungování policie, že tato změna nebude mít dopad na její práci. Není třeba mít pochyby, protože policisté budou i nadále pomáhat a chránit obyvatele i jejich majetek v celém regionu. A já jim za to děkuji“, uvedl hejtman Martin Půta.

Jako další bod jednání bylo představení Informačního systému Mapy kriminality, který je provozován Policií ČR a na jeho vývoji se podílelo krajské ředitelství. Mapy kriminality jsou určeny veřejnosti a tento systém má přispět k prevenci kriminality, zobrazuje delikty (přestupky

a vybrané trestné činy), kterými se v daném období a lokalitě policie zabývá. Tento systém vznikl za účelem predikce kriminality a za účelem jejího předcházení a potírání. Mapy kriminality mohou sloužit městům a obcím jako podklad pro čerpání dotací z Programu prevence kriminality ministerstva vnitra. https://kriminalita.policie.cz

Náměstek pro vnější službu plk. Bartoš starostům přiblížil operační řízení policejních hlídek v kraji. Zmínil, jakou má policie povinnost k občanovi podle zákona o Policii ČR. „Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony.“

Ředitel plk. Musil ve svém vystoupení popsal optimalizaci obvodních oddělení od jejího vzniku, přes její vývoj od dubna k dnešnímu dni. Jako nejdůležitější v celé optimalizaci vedení KŘP LK vnímá to, že nedošlo ke zhoršení bezpečnostní situace v kraji. A to, že u většiny útvarů došlo k zefektivnění práce, dokonce i personálně méně obsazené útvary jako Hrádek nad Nisou - Chrastava, popřípadě Jablonec nad Nisou – Mšeno i přes výrazný nárůst počtu trestných činů dosáhly v přepočtu na policistu stejných, nebo dokonce lepších výsledků. Plukovník Musil na závěr dodal: „Jsem velice rád, že díky optimalizaci jsme i nadále schopni zajistit nepřetržitý výkon služby na celém území, a tím naplňujeme naše poslání sloužit veřejnosti“.



15. prosince 2022

mjr. Mgr. Jana Světlá

vedoucí oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

