Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vyhodnocení činnosti policistů ve Zlínském kraji za rok 2023

ZLÍNSKÝ KRAJ: V objasňování kriminality patříme mezi nejlepší v republice.

Vysokou objasněností trestné činnosti se Krajské ředitelství policie Zlínského kraje řadí na druhé místo v rámci všech krajů v republice. Rovněž v předchozích pěti letech jsme patřili mezi nejlepší, po celých pět let jsme byli na první příčce. Policisté našeho krajského ředitelství tak opětovně potvrdili svoji vysokou profesní úroveň.

Viz obr. 1.Objasněnost trestné činnosti v % na území České republiky 1. 1. – 31. 12. 2023

Ve Zlínském kraji se v roce 2023 stalo 6 302 registrovaných trestných činů, což je o 322 více, než v roce 2022. Meziročně jde o nárůst nápadu trestné činnosti o 5,4 procent. Podařilo se nám objasnit 3 764 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 59,73 procent. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 503 trestných činů, jde o případy, které se staly v předchozích letech, celkově se tedy loni podařilo objasnit 4 267 trestných činů.

Ze statistik trestné činnosti v našem kraji vyplývá, že nejvyšší nárůst jsme zaznamenali u majetkových trestných činů, a to z 2 499 na 2 873 trestných činů, což činí o 15 procent více (tedy o 374 skutků více). Naopak pokles 7,2 procent pak evidujeme u mravnostních trestných činů, kterých se loni událo 129, což je o 10 méně než předloni. Pokles nastal rovněž u násilných trestných činů, kterých jsme loni řešili 588, tedy o 5 méně než předloni. O 65 méně bylo také hospodářských trestných činů. Těch jsme loni vyšetřovali celkem 491, zatímco předloni 556.

Viz obr. 2. Nápad trestné činnosti – meziroční změny za období 1.1. – 31. 12. 2022 a 2023

Co se týká nejzávažnějšího trestného činu vraždy, tak rovněž v této oblasti jsme zaznamenali nárůst. Loni se stalo deset vražd, předloni sedm. Přičemž loni se v pěti případech jednalo o dokonané vraždy a v pěti o pokus vraždy. Stále platí, že nejvíce těchto skutků je motivováno osobními vztahy.

Násilných trestných činů jsme v roce 2023 řešili 588, o něco málo vyšší počet (593) jsme zaevidovali v roce předešlém. K nejčastějším násilným trestným činům patří například úmyslná ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, loupeže, vydírání či týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Mravnostních trestných činů jsme loni šetřili 129, což je o 10 méně než předloni. Jednalo se zejména o případy znásilnění nebo o sexuální nátlak či pohlavní zneužívání.

Nejvíce zastoupenou oblastí je majetková kriminalita s 2 873 skutky, což je o 374 skutků více než v roce předchozím. Pachatelé se vloupávali do firem, obchodů, restaurací, chat, domů i bytů nebo do vozidel. V roce 2023 jsme šetřili 40 odcizených vozidel, což je o 8 méně, než v roce předcházejícím. Potýkali jsme se rovněž s podvodníky nebo výtržníky či sprejery. Bezmála pět set osob se dopustilo trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Velkou měrou se na tomto čísle podíleli řidiči, kteří usedli za volant i přes zákaz. Ti se také dopouštěli trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, a to v 533 případech. Za rok 2023 evidujeme 267 skutků zanedbání povinné výživy, kdy rodiče neplatili výživné na své děti.

V loňském roce odhalili kriminalisté 112 případů, které souvisely s drogovou trestnou činností. Pachatelé se dopustili trestných činů nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů nebo protizákonně pěstovali konopí. Nejčastěji vyráběli pervitin a pěstovali marihuanu. Drogy pak distribuovali a prodávali. Další skutky byly řešeny v přestupkovém řízení.

Hospodářských trestných činů jsme vyšetřovali celkem 491, tedy o 65 méně než v roce 2022. V těchto případech se nejčastěji jednalo o podvody, zkrácení daně, padělání a pozměnění veřejné listiny, úvěrové podvody a zpronevěry. Tyto skutky jsou většinou velmi rozsáhlé a složité. Charakteristické jsou také vysoké škody na majetku a skrytá jednání, která často vyjdou najevo až po delší době.

Loni kriminalisté zajistili majetkové hodnoty a výnosy z trestné činnosti v celkové výši 106 milionů a 484 tisíc korun.

Opětovný nárůst skutků pozorujeme u kybernetické kriminality, za loňský rok evidujeme 1044 případů, předloni jich bylo 913, v roce 2021 pak 415. Jedná se především o trestné činy neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podvod.

Nejčastější legendy v kyberprostoru:

Inzertní podvody – pachatel kontaktuje poškozeného pod záminkou zájmu

o inzerované zboží na inzertních portálech. Následně s poškozeným komunikuje například prostřednictvím mobilní aplikace WhatsApp, nabízí vyzvednutí zaplaceného zboží kurýrní službou a zasílá odkaz na podvodnou platební bránu. Poškozeného zmanipuluje tak, že ten vyplní své číslo platební karty, případně sdělí přístup do internetového bankovnictví. V ČR jsou evidovány stamilionové škody. Falešný americký voják, lékař, herec, aj. – obětí jsou převážně důvěřivé ženy, které se chtějí seznámit přes internet, nechají se zmanipulovat a následně virtuálnímu nápadníkovi zasílají peníze (na letenky, léky, dárky, dovolenou, různé poplatky, aj.). Falešný bankéř – poškozeného kontaktuje falešný bankéř, následně falešný policista, kteří ho zmanipulují tvrzením, že finanční prostředky na jeho účtu jsou v ohrožení. Ten je následně převádí na reverzní účet banky – bitcoinomat. Podvodné investice - reklamy pachatelů k investicím zejména do bitcoinu; dojde

k instalaci programu a neoprávněnému převedení finančních prostředků.

Z 3 511 stíhaných osob bylo 1 478 recidivistů, 518 žen, 2 944 mužů, 334 cizinců, 102 nezletilých pachatelů mladších patnácti let a 109 mladistvých pachatelů.

V roce 2023 bylo vyhlášeno pátrání po 1 036 osobách. Z tohoto počtu se podařilo 943 osob (91%) vypátrat. Dále bylo v loňském roce vyhlášeno pátrání po 337 svěřencích, z toho 333 svěřenců bylo vypátráno. V oblasti pátrání po pohřešovaných osobách jsme v roce 2023 pátrali po 159 osobách, což je o 10 více než v roce 2022. Ze 159 pohřešovaných jsme 153 vypátrali (6 osob je stále v pátrání).

Viz obr. 3. Pátrání po osobách na území Zlínského kraje za období 1.1. – 31. 12. 2022 a 2023

V rámci přestupkového jednání jsme loni zaevidovali 59 786 přestupků, předloni 62 114. Největší podíl zaujímají přestupky v dopravě, kterých jsme řešili 47 194. V příkazním řízení, tzn. uložením pokuty, jsme vyřešili 43 250 přestupků v částce 27 352 400 korun. Přestupků proti majetku bylo 5 213 a 4 415 přestupků evidujeme na úseku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.

Viz obr. 4. Přestupky na území Zlínského kraje za období 1.1. – 31. 12. 2022 a 2023

V oblasti domácího násilí jsme řešili 857 incidentů se znaky domácího násilí, což je o 36 méně, než v roce 2022. Ze společného obydlí jsme vykázali 70 osob, tedy o 22 více, než v roce předcházejícím.

Vloni jsme na operačním středisku na lince 158 přijali 58 100 volání, což je o 5 673 více než v roce 2022. Průměrně se jedná o 159 volání za den. V 2 782 případech se jednalo o oznámení s označením FHQ – s přímým ohrožením života a zdraví. Tísňové linky slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Do informační aplikace Centrum dopravních informací odeslali policisté z operačního střediska celkem 8 810 dopravních informací.

Na úseku zbraní a bezpečnostního materiálu evidujeme za loňský rok 17 400 držitelů zbrojních průkazů, což je o 149 více než předloni. Nových žadatelů jsme vloni zaregistrovali 374, tedy o 133 méně než předloni. Vloni jsme řešili 66 přestupků fyzických a právnických osob, kdy celková výše uložených sankcí byla v hodnotě 30 000 korun. Jednalo se především o nedodržení povinnosti držitele zbrojního průkazu předložit zdravotní posudek po uplynutí doby stanovené zákonem. Loni jsme provedli 194 kontrolních akcí zaměřených na držitele bezpečnostního materiálu, zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz a jiné.

Viz obr. 5. Zbraně a bezpečnostní materiál za období 1.1. – 31. 12. 2022 a 2023

Cizinecká policie:

Od 4. října 2023 došlo v souladu s mimořádným opatřením ministerstva vnitra k dočasnému znovuzavedení ochrany na vnitřních hranicích České republiky se Slovenskou republikou. Od tohoto data provádíme v rámci Zlínského kraje namátkové kontroly na 7 pozemních a 2 železničních hraničních přechodech, a to na vstupu do České republiky.

V roce 2023 došlo k poklesu případů v oblasti nelegální tranzitní migrace. Zatímco v roce 2022 jsme zachytili 6196 nelegálních migrantů, tak v roce 2023 jich bylo 533. Taktéž se změnil způsob překračování státní hranice. V roce 2022 šlo především o pěší překročení státní hranice, nebo o přejezd státní hranice osobním nebo dodávkovým vozidlem, kdy po překročení státní hranice migranti vystoupili a dále pokračovali pěšky. V roce 2023 šlo z velké části o překračování státní hranice s převaděčem v motorovém vozidle.

V roce 2022 uváděli cizinci jako cílovou zemi zejména Spolkovou republiku Německo, ale i další státy západní Evropy například Francii, Nizozemí a Belgii. V loňském roce 532 migrantů uvedlo jako cílovou zemi Spolkovou republiku Německo, pouze 1 cizinka neuvedla žádnou konkrétní cílovou zemi.

Ve 44 případech jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. V těchto řízeních bylo prokázáno spáchání 42 osobám.

PRIORITY Krajského ředitelství policie Zlínského kraje pro rok 2024

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

jízda pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, rychlost a posílení viditelného dohledu na BESIP, nejzranitelnější účastníci silničního provozu.

OBLAST CIZINECKÉ POLICIE

nelegální migrace, problematika nelegálního zaměstnávání cizinců.

OBLAST SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

kyberkriminalita, daňová trestná činnost a výnosy z trestné činnosti, mravnostní trestná činnost, primární a sekundární drogová kriminalita.

„Jak vyplývá z výše uvedeného textu a čísel, hodnotí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje uplynulý rok jako úspěšný. U všech nejvýznamnějších kritérií, která jsou důležitá pro posouzení naší činnosti, jsme dosáhli standardních a nadstandardních výsledků, a to i přesto, že od jara loňského roku jsme významně zatíženi legální i nelegální migrací s veškerými negativními dopady na naši kvantitativní i kvalitativní zátěž.V ekonomické oblasti mělo naše krajské ředitelství pro svou činnost v úsporném modelu k dispozici přiměřené finanční i materiální prostředky, proběhla například generální rekonstrukce budovy Územního odboru Vsetín.Je bohužel objektivní realitou, že se nám již pátým rokem nedaří doplňovat stavy policistů tak, jak bychom celkově potřebovali. Přesto, oproti předloňskému roku, můžeme říci, že se personální situace zlepšila. Počet policistů v kraji přestal klesat a je nás zhruba o třicet více než v předešlých obdobích. V poslední době však musíme konstatovat, že zájem o náročnou, ale společensky velmi významnou práci policisty, je malý. Je logické, že se ani nám nevyhnula úsporná opatření na úseku snižování stavů občanských zaměstnanců. Provedli jsme úsporná opatření, která budou i v letošním roce pokračovat. Se snižováním stavů občanských zaměstnanců dochází k dílčím reorganizacím a ke zvyšování produktivity a efektivity práce. I nadále však budeme aktivně personálně vyhledávat uchazeče o práci u policie. Jsme přesvědčeni, že Krajské ředitelství policie Zlínského kraje má zájemcům o toto povolání co nabídnout,“ zhodnotil loňský rok ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA.

24. ledna 2024, mjr. Mgr. Simona Kyšnerová

