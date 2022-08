Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vyhodnocení Chodských slavností 2022

DOMAŽLICE – Během Chodských slavností policisté dohlíželi na veřejný pořádek a bezpečnost v silničním provozu.

Minulý víkend se nesl v duchu největší a nejstarší národopisné události v západočeském regionu. V Domažlicích probíhaly tradiční Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť. Již několikátý rok jsou tyto slavnosti spojeny i s pořádáním hudebního rockového festivalu.

V souvislosti s konáním těchto mimořádných událostí proběhlo v době od 12. srpna do 15. srpna 2022 bezpečnostní opatření za účelem zajištění klidu, vnitřního pořádku, bezpečnosti a k eliminaci rizik spojených s objekty a místy s vyšší koncentrací osob na území města Domažlice. Po celou dobu konání slavností byla posílena služba pořádkové a dopravní policie, kdy do opatření bylo zapojeno přes sto policistů z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a Městského ředitelství policie Plzeň. Policejní hlídky prováděly nepřetržitý dohled nad nejvíce frekventovanými místy, jako je například náměstí Míru, Chodské náměstí, sokoliště, vlakové a autobusové nádraží a jezdecký areál, kde se konal rockový festival. Dopravní policisté po dobu konání Chodských slavností prováděli zvýšený dohled nad silničním provozem, a to jak v denní, tak i noční době.

Policisté během opatření evidovali celkem 4 trestné činy, zjistili 37 přestupků a vypátrali jednu osobu, která byla v celostátním pátrání. Jízdu pod vlivem alkoholu zjistili u 24 řidičů a pod vlivem návykových látek u 2 dvou řidičů. Dvě osoby skončily v protialkoholní záchytné stanici.

Podle předběžného odhadu se každý den konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti účastnilo přibližně 25 000 až 30 000 návštěvníků a rockového festivalu kolem 4 500 až 6 000 osob.

V průběhu opatření nedošlo k žádné mimořádné události. Stav na úseku veřejného pořádku a občanského soužití lze v rámci porovnání s předchozími ročníky kulturního festivalu hodnotit jako nadprůměrně bezpečný.



nprap. Barbora Šmaterová DiS.

18. srpna 2022





vytisknout e-mailem