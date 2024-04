Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vyhodili do povětří myslivecký posed

MOSTECKO - Bratři si našli špatnou zábavu.

Od konce letošního března se policisté zabývali explodovaným dřevěným posedem nedaleko vodní nádrže Fláje. Mostecký vyšetřovatel obvinil bratry cizí státní příslušnosti ve věku 21 a 22 let ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Ti po vzájemné domluvě zakoupili zábavní pyrotechniku, kterou se rozhodli patřičně vyzkoušet. V lese u vodního díla Fláje měli pyrotechniku vložit do mysliveckého posedu a iniciovat zápalku. Po odpálení zbylo z dřevěné stavby jen torzo. Tehdy se k místu sjely uniformované hlídky včetně mosteckých kriminalistů, policejního pyrotechnika i služebního psa. Všechny složky začaly na případu intenzivně pracovat a zjišťovaly, kdo a čím posed zničil. Sourozenci se na místo dvakrát vrátili po pár dnech i se svými kamarády. Opět chtěli vyzkoušet sílu zakoupené pyrotechniky. Tu umístili do plastového sudu, který taktéž explodoval. Tyto další dva experimenty policisté šetří jako přestupkové jednání. Při posledním pokusu výbuch upoutal v širším okolí pozornost a ochránci zákona podezřelé zadrželi poblíž lesa. V tu dobu byli muži již u vozidla a měli v plánu odjet. Cíl cesty se ale změnil a všichni se svezli do cely.

Mostečtí kriminalisté na případu spolupracovali i s dalšími státními institucemi, zejména pak s místní samosprávou, se zaměstnanci vodní nádrže Fláje, ale i s pracovníky Lesů České republiky. Ti všichni velkou měrou přispěli k objasnění nezákonného jednání. Policisté operativním šetřením nasbírali mnoho stop a důkazního materiálu. Podle nich není pochyb o tom, kdo posed zničil. Bratři si totiž dokonce vše natočili na mobilní telefon. Část zajištěných důkazů si převzal znalec z oboru pyrotechniky. Ten bude zkoumat, o jaký typ výbušného systému se jednalo. Stíhaní způsobili zničením posedu škodu přesahující 10 tisíc korun a za to jim v případě uznání viny hrozí až roční vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

18. dubna 2024

