Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vyhlédli si seniora a pak ho oloupili

PŘÍBRAMSKO - Jako hyeny se chovali manželé, kteří dokázali kvůli pár stokorunám oloupit seniora staršího devadesáti let.

Ze zločinu loupeže ve formě spolupachatelství obvinili kriminalisté tento týden 32letého muže a jeho manželku. Dne 21. dubna si v ranních hodinách 34letá žena všimla u pokladny v jedné příbramské prodejně 96letého seniora, který si po zaplacení uschoval do své peněženky Kč 850,-. Následně s manželem poškozeného sledovala až před jeho bydliště, kde do něj muž zezadu prudce strčil, až senior upadl na zem. Poté se s ním násilník začal přetahovat o látkovou tašku, nakonec z ní odcizil peněženku a pak z místa oba pachatelé utekli. Nyní jim hrozí za násilný trestný čin dva až deset let pobytu za zdmi věznice.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

29. duben 2021

