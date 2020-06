Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vyhlédl si ženu na ulici

HODONÍNSKO: Pátráme po mladíkovi, co vnikl do cizího obydlí.

Hodonínští policisté pátrají po totožnosti neznámého mladého muže. Ten na začátku měsíce června sledoval jdoucí ženu v ulicích města. Poté, co přišla ke svému domu, tak se rozběhl k otevřeným dveřím rodinného domu a neoprávněně vnikl do jejího obydlí. Po krátkém přetahování, kdy se žena bránila jeho útoku, muž nakonec z domu utekl. mělo by se jednat o mladého muže kolem 20 let, vysokého asi 180cm.

Podařilo se nám zajistit kamerový záznam (přiložen pod článkem), na kterém je mladík zachycen, ale doposud provedeným šetřením se nepodařilo zjistit jeho totožnost. Je velká pravděpodobnost, že by se mohlo jednat o někoho místního nebo z blízkého okolí. Obracíme se na veřejnost se žádostí o spolupráci. Pokud muže na záznamu poznáte, sdělte to hodonínským policistům na telefon 974 633 470 nebo přímo na linku 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 26. 6. 2020

