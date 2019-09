Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vyhlášení projektu „Gentleman silnic“

KRAJ – Liberecká kavárna Pošta byla svědkem další z významných událostí.

V pondělí 9. září hostila historická budova liberecké kavárny Pošta další z významných akcí. U příležitosti ocenění v rámci projektu „Gentleman silnic“, na němž od roku 2004 spolupracuje Policie České republiky spolu s Českou pojišťovnou a.s., byl oceněn muž, jenž neváhal poskytnout pomoc osobám v ohrožení života.

Již 25. února 2019 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje informovalo o dopravní nehodě, ke které došlo v katastru obce Horní Řasnice o několik dní dříve. Řidič osobního automobilu tehdy předjížděl kolonu jedoucích vozidel na rovném úseku silnice č. 291, ve směru z Frýdlantu na Nové Město pod Smrkem. Při předjíždění se však další z řidičů rozhodl zahájit manévr také. Nepřesvědčil se však, že je již předjížděn a se svým vozem vyjel do levého jízdního pruhu. Bohužel těsně před již předjíždějící vůz. Na nastalou situaci řidič, jemuž do dráhy vjelo další z vozidel, stihl zareagovat již jen sešlápnutím brzdového pedálu, ale neodvratitelnému čelit nedokázal. Dostal smyk a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde se s vozem několikrát převrátil a naboural do stromu. Havárie si vyžádala jedno lehké a jedno středně těžké zranění.

Projekt „Gentleman silnic“ si klade za cíl motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali, nebyli k sobě lhostejní a kromě těchto ušlechtilých vlastností pomáhali snižovat počet dopravních nehod a jejich následků. A to se také 20. února na silnici č.291 stalo. Po havárii zastavila v koloně dvě vozidla, z nichž se jako první ke zdemolovanému vozu rozběhl pan Julius Jano, obyvatel Frýdlantska. Neváhal a z vozidla pomohl vyprostit zraněnou posádku a spolu s dalšími osobami, které na místě dopravní nehody pomáhaly, vyčkal u zraněných do příjezdu Zdravotnické záchranné služby. To se však nedalo říci o dalším z účastníků dopravní nehody. O 68letém cizinci, který o několik vteřin předtím vjel do dráhy předjíždějícího vozidla. Ten, aniž by na místě dopravní nehody byť i jen zastavil, nereagoval na vzniklou situaci a neučinil taková opatření, jaká mu ukládá zákon. Od havarovaného vozidla ujel.

Po uveřejnění výzvy, kterou vydalo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje směrem k občanům a svědkům dopravní nehody, se přihlásil o takřka měsíc později svědek, který policistům sdělil informace právě k onomu vozidlu, které od dopravní nehody ujelo. Policejní hlídce se vůz podařilo najít, zastavit a posádku ztotožnit.

Netrvalo dlouho a policejní komisař 68letému cizinci sdělil obvinění z přečinu ublížení na zdraví a z neposkytnutí pomoci řidičem dopravní prostředku. V případě odsouzení mu tak může hrozit trest odnětí svobody až na pět let.

Pan Julius Jano se tak se svou okamžitou pomocí zapsal mezi další z „Gentlemanů silnic“. Jako v pořadí již 189. gentlemana silnici mu tak mohli vyjádřit poděkování partneři projektu, za Policii České republiky ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Mgr. Vladislav Husák a ředitelka projektu „Gentleman silnic“, paní Ivana Buriánková. Poděkování vyjádřil oceňovanému také ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje, Ing. Jan Růžička.

Slavnostnímu aktu byli v liberecké kavárně Pošta přítomni také rodinní příslušníci pana Juliuse Jana. Na konci emotivního ceremoniálu nový Gentleman silnic obdržel kromě poděkovaní také zajímavé věcné ceny.

Od počátku roku 2019 do současné doby dopravní policisté v Libereckém kraji evidují již 948 případů újezdů od dopravních nehod, přičemž 25 z nich si vyžádalo různá zranění posádek vozů.

Nebuďte k sobě lhostejní.

Více informací k případu ze dne 20. února 2019 naleznete zde.

O projektu Gentleman silnic se dozvíte na tomto odkazu: https://www.gentlemansilnic.cz/



9. září 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem