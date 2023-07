Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vyhlášení popisu věci - osobní automobil Renault Megane, RZ: DW 5FC69

Č. j. KRPB-197045-75/TČ-2022-060481

Policie České republiky

Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Územního odboru Břeclav

Oddělení hospodářské kriminality

Národních hrdinů 18/15, 690 16 Břeclav

Č. j. KRPB-197045-75/TČ-2022-060481

Břeclav 13. července 2023

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Břeclav, Oddělení hospodářské kriminality, Národních hrdinů č. 18/15, 690 16 Břeclav, rozhodl takto:



V souladu s ustanovením § 81 odst. 1 trestního řádu, v trestní věci podezřelého D.K., vedené pro přečin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice dle ust. § 340 odst. 1, odst. 2 písm. b), c) trestního zákoníku

v y h l a š u j e p o p i s v ě c i :

- osobní motorové vozidlo tovární zn. Renault Megane, r.v. 2004, stříbrné barvy, VIN: VF1KMRG0632317384, RZ: DW 5FC69, MPZ: PL (foto příloha),



které bylo dne 15. září 2022 zajištěno na dálničním tělese dálnice D2, na 56,3 km, v blízkosti bývalého hraničního přechodu Lanžhot, ve směru ze SR na Brno, po přeshraničním pronásledování, a to z důvodu, že tvořilo překážku v provozu na dálničním tělese a následně bylo, po provedení procesních úkonů zapečetěno a odtaženo pomocí odtahové služby Policie ČR do areálu skladu, nacházejícího se v Brně, na ulici Pražákova, kde se nachází doposud.



Majitel uvedené věcí se tímto vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil s uvedením shora zmíněného čísla jednacího na adresu: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Oddělení hospodářské kriminality, Národních hrdinů č. 18/15, 690 16 Břeclav.

O d ů v o d n ě n í

Policejním orgánem Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Břeclav, Oddělení hospodářské kriminality, Národních hrdinů č. 18/15, 690 16 Břeclav, bylo pod číslem jednacím KRPB-197045/TČ-2022-060481 vedeno vyšetřování přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice dle ust. § 340 odst. 1, odst. 2 písm. b). c) trestního zákoníku.



Dne 15. září 2022 bylo na dálničním tělese dálnice D2, na 56,3 km, v blízkosti bývalého hraničního přechodu Lanžhot, ve směru ze SR na Brno zajištěno osobní motorové vozidlo tovární zn. Renault Megane, r.v. 2004, stříbrné barvy, VIN: VF1KMRG0632317384, RZ: DW 5FC69, MPZ: PL, a to z důvodu, že tvořilo překážku v provozu na tomto dálničním tělese, jak uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, přičemž do dnešního dne se nepodařilo ustanovit jeho majitele.



S ohledem na skutečnost, že doposud není známo, komu shora uvedené osobní motorové vozidlo patří, rozhodl jsem, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 trestního řádu, o vyhlášení veřejného popisu tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.



por. Bc. Petr Průdek v. r.

komisař

974632534

petr.prudek@pcr.cz





Vyvěšeno dne: 20.07.2023

Sejmuto dne: 22.01.2024

vytisknout e-mailem