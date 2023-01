Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vyhlášení popisu věcí - opatření Městského soudu v Brně

Č. j. 6T54/2014 -3067, KRPB-154551-681/TČ-2013-060072-PLI

Městský soud v Brně

Polní 39

608 01 Brno

O P A T Ř E N Í

I. Podle § 81 odstavec 1 trestního řádu se veřejně vyhlašuje popis věci vydané odsouzeným E. K. dne 21. 10. 2023 pro účely trestního řízení pod sp. zn. 6 T 54/2014, a to:

- flash disk, červený se stříbrnou krytkou,

neboť je pravděpodobné, že věc byla získána trestným činem a není známo, komu patří.

II. Podle § 81 odstavec 1 trestního řádu se veřejně vyhlašuje popis věcí vydaných odsouzenou R. H. dne 22. 10. 2013 pro účely trestního řízení pod sp. zn. 6 T 54/2014, a to:

- fotoaparát Olympus, Tough, stříbrné barvy,

- fotoaparát Cannon, PowerShot SD 1200 IS, modré barvy,

- fotoapárat Sony,Cyber shot, 14.1 megapixel,

- černý kovový trezor s kodovým zámkem s obsahem:

černé sluneční brýle v černém obalu,

2 ks vysílaček zn. MaxCom,

svazek 11 ks s propisovací tužkou na kroužku,

solární dobíječ na USB v obalu Samsonite,

čelové svítidlo zn. Varta,

- šedá váha zn. ChampionScale v černém obalu,

- SIM karta Blesk mobil č. 894202039920390718,

- SIM karta Vodafone č. 8942031012352551553,

- SIM karta O2 č. 894202039970887069,

- černý obal s Bluetooth zn. Supertooth Light NI 5417,

- digitální videokamera zn. Sony, Digital Handycam,

- navigace zn. Go clever,

- navigace zn. Mio,

- autorádio škoda č. KSZAZ2C0108068,

- PSP sony v obalu, PSVITA, sériové č. HC0236368,

- flash disk, Flash Voyager,

- klíče 9+2,

neboť je pravděpodobné, že věci byly získány trestným činem a není známo, komu patří.



III. Podle § 81 odstavec 1 trestního řádu se veřejně vyhlašuje popis věci vydané odsouzeným M. J. dne 22. 10. 2023 pro účely trestního řízení pod sp. zn. 6 T 54/2014, a to:

- černý box na osobní automobil, tzv. rakev,

neboť je pravděpodobné, že věc byla získána trestným činem a není známo, komu patří.



IV. Podle § 81 odstavec 1 trestního řádu se veřejně vyhlašuje popis věci vydané odsouzeným R. K. dne 21. 10. 2013 pro účely trestního řízení pod sp. zn. 6 T 54/2014, a to:

- jízdní kolo Superior XC740 červeno černo bílé barvy, výrobní číslo rámu: YY55003844,

neboť je pravděpodobné, že věc byla získána trestným činem a není známo, komu patří. V.



Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vyhlášení tohoto opatření přihlásil Městskému soudu v Brně ke shora uvedené spisové značce k uplatnění vlastnického práva.





JUDr. Barbora Sýkorová, v. r.

předsedkyně senátu





Vyvěšeno dne: 12.01.2023

Sejmuto dne: 12.07.2023

