Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vyhlášení popisu věci - obuv dámská a pánská

Č. j. KRPB-204058-74/TČ-2023-060278-PK

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Městské ředitelství policie Brno

8. oddělení obecné kriminality

tř. Kpt. Jaroše 17, 611 38 Brno



Brno 16. října 2023

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, 8. oddělení obecné kriminality, tř. Kpt. Jaroše 17, 611 38 Brno dne 16.10.2023 ve věci krádeže obuvi v Brně - Juliánově podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci



- obuv dámská, nezjištěná značka, černo-zlaté dámské kotníčkové tenisky se šněrováním a zipem, vel. 39, vydáno pachatelem, který tenisky odcizil v lokalitě Brno - Juliánov v období od 7. 10. 2023 do 8. 10. 2023;



- obuv pánská, značka TOMMY HILFIGER, modré kotníčkové tenisky, červené vložky do bot, vel. 42, vydáno pachatelem, který tenisky odcizil v lokalitě Brno - Juliánov v období od 7. 10. 2023 do 8. 10. 2023;



která byla obviněným podle § 78 tr. řádu vydána a která byla získána trestným činem a není známo komu věc patří.



Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným č.j. na adresu: 8. oddělení obecné kriminality, tř. Kpt. Jaroše 17, 611 38 Brno.

por. Petr Krejčíř, DiS.

komisař

tel.: 974 623 589





Vyvěšeno dne: 17.10.2023

Sejmuto dne: 17.04.2024

