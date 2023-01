Vyhlášení popisu věci - herní technické zařízení

Č. j. PPR-25580-1767/TČ-2018-990312

Policejní orgán Policie České republiky, úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Strojnická 27, pošt. schr. 62/KPV, 170 89 Praha 7 dne 23. ledna 2023 v trestní věci obv. Erik Fiedler a spol. vedené pod shora uvedeným č.j. podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci:



1. herní technické zařízení s nápisem Memory Test, označen č. MTVB0007, černé barvy, zařízení se dvěma obrazovkami, nepoškozeno, u zařízení přiloženo celkem 6 ks klíčů od zámků zařízení, HTZ bylo zajištěno dne 13.9.2021 v rámci prohlídky jiných prostor na adrese Obchodního centra Řepy v ul. Makovského 1392/2b, Praha 6 v místnosti č. 403 a 419. Bez finanční hotovosti v kasách přístroje.



2. herní technické zařízení bez bližšího označení, zařízení tvoří stojánek s jedním monitorem, černé barvy, nepoškozen, u zařízení přiloženy 2 ks klíčů od zámků zařízení. HTZ bylo zajištěno dne 13.9.2021 v rámci prohlídky jiných prostor na adrese Obchodního centra Řepy v ul. Makovského 1392/2b, Praha 6 v místnosti č. 403 a 419. Bez finanční hotovosti v kasách přístroje.



3. herní technické zařízení bez bližšího označení, zařízení tvoří jedna obrazovka, černé barvy, nepoškozen, u zařízení přiloženy 2 ks klíčů od zámků zařízení. HTZ bylo zajištěno dne 13.9.2021 v rámci prohlídky jiných prostor na adrese Obchodního centra Řepy v ul. Makovského 1392/2b, Praha 6 v místnosti č. 403 a 419. Bez finanční hotovosti v kasách přístroje.



4. herní technické zařízení s označením Super Game, zařízení tvoří dva monitory, černo-stříbrné barvy, nepoškozen, u zařízení přiloženy 7 ks klíčů od zámků zařízení. HTZ bylo zajištěno dne 13.9.2021 v rámci prohlídky jiných prostor na adrese Obchodního centra Řepy v ul. Makovského 1392/2b, Praha 6 v místnosti č. 403 a 419. Bez finanční hotovosti v kasách přístroje.



5. herní technické zařízení s označením NOBLE, zařízení tvoří stojánek s dvěma monitory, černé barvy, nepoškozen, u zařízení nejsou přiloženy žádné klíče. HTZ bylo zajištěno dne 13.9.2021 v rámci prohlídky jiných prostor na adrese Obchodního centra Řepy v ul. Makovského 1392/2b, Praha 6 v místnosti č. 403 a 419. Bez finanční hotovosti v kasách přístroje.



6. herní technické zařízení bez bližšího označení, zařízení s jednou obrazovkou, černé barvy, nepoškozen, u zařízení přiloženy 10 ks klíčů od zámků zařízení. HTZ bylo zajištěno dne 13.9.2018 v rámci prohlídky jiných prostor na adrese Obchodního centra Řepy v ul. Makovského 1392/2b, Praha 6 v místnosti č. 403 a 419. Bez finanční hotovosti v kasách přístroje.



7. herní technické zařízení s označením Logic game s vyobrazením koně, zařízení se dvěma obrazovkami, nepoškozeno, černé barvy, u zařízení přiloženo celkem 7 ks klíčů. HTZ bylo vydáno dle § 78, odst. 1,3 tr. řádu obv. Kadétem v rámci realizace trestního řízení dne 13.9.2018. Bez finanční hotovosti v kasách přístroje.



8. herní technické zařízení bez označení, zařízení se dvěma obrazovkami, nepoškozeno, černé barvy, u zařízení přiloženo celkem 6 ks klíčů. HTZ bylo vydáno dle § 78, odst. 1,3 tr. řádu obv. Kadétem v rámci realizace trestního řízení dne 13.9.2018. Bez finanční hotovosti v kasách přístroje.



9. herní technické zařízení s označením Blue Game se dvěma obrazovkami, nepoškozeno, černo-stříbrné barvy, u zařízení přiloženy celkem 4 ks klíčů. HTZ bylo zajištěno v rámci domovní prohlídky u obv. Kadéta na adrese Míšovická 454, Praha dne 13.9.2018. Bez finanční hotovosti v kasách přístroje.



10. herní technické zařízení s označením Emotion Games se třemi obrazovkami, nepoškozeno, černo-stříbrné barvy, štítek s údaji spol. Štísko, a.s., u zařízení přiloženo celkem 9 ks klíčů. HTZ bylo zajištěno v rámci domovní prohlídky u obv. Kadéta na adrese Míšovická 454, Praha dne 13.9.2018. Bez finanční hotovosti v kasách přístroje.



11. herní technické zařízení s označením Q se dvěma obrazovkami, nepoškozeno, černo-stříbrné barvy, u zařízení přiloženo celkem 9 ks klíčů. HTZ bylo zajištěno v rámci domovní prohlídky u obv. Kadéta na adrese Míšovická 454, Praha dne 13.9.2018. Bez finanční hotovosti v kasách přístroje.



12. herní technické zařízení s označením Q s jednou obrazovkou a prázdným místem pro druhý monitor, nepoškozeno, černo-stříbrné barvy, u zařízení přiloženo celkem 9 ks klíčů. HTZ bylo zajištěno v rámci domovní prohlídky u obv. Kadéta na adrese Míšovická 454, Praha dne 13.9.2018. Bez finanční hotovosti v kasách přístroje.



13. herní technické zařízení s označením Quizard, v.č. QZ0019, zařízení se dvěma obrazovkami, černé barvy, bez poškození. HTZ zajištěno v rámci realizované prohlídky jiných prostor v provozovně Las Vegas na adrese ul. 17. listopadu 442/10, Bílovec dne 30.6.2016. V kase přístroje se nacházela finanční hotovost ve výši 6.700,-Kč.



14. herní technické zařízení s označením Quizard, v.č. QZ0018, zařízení se dvěma obrazovkami, černé barvy, bez poškození. HTZ zajištěno v rámci realizované prohlídky jiných prostor v provozovně Las Vegas na adrese ul. 17. listopadu 442/10, Bílovec dne 30.6.2016. V kase přístroje se nacházela finanční hotovost ve výši 4.000,-Kč.



15. herní technické zařízení Super Games, v.č. QZ0017, zařízení se dvěma obrazovkami, černé barvy, bez poškození. HTZ zajištěno v rámci realizované prohlídky jiných prostor v provozovně Herna Městský Kopec na adrese Městský kopec č. 966/1, Bílovec. V Kase přístroje se nacházela finanční hotovost ve výši 500,-Kč.



V rámci vedeného trestního řízení bylo provedeno vyhodnocení účetní agendy, která byla zločineckou skupinou vedena v rámci nelegálního provozování výherních technických zařízení, přičemž shora uvedená HTZ se v této agendě nenacházela. K uvedeným přístrojům se také nepodařilo zajistit doklady, které by potvrdily osobu majitele či provozovatele. Dne 16.03.2021 vydal policejní orgán usnesení o vrácení věci, kdy osoby, u kterých byla předmětné HTZ zajištěna tyto odmítli převzít s tím, že nejsou jejich majitelé.



Vzhledem k uvedeným skutečnostem, kdy nejsou známy osoby, jimž by věci mohly být vydány, a takové věci již nejsou k dalšímu řízení třeba, policejní orgán vyhlásil jejich popis.



Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Policie České republiky, Policejní prezidium České republiky, úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Strojnická 27, pošt. schr. 62/KPV, 170 89 Praha 7.





Vyvěšeno dne: 24.01.2023

Sejmuto dne: 24.1.2024

vytisknout e-mailem