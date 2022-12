Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Č. j. KRPU-181807-5/ČJ-2022-040872-BN

Policejní orgán Policie České republiky, územní odbor Most, 2. oddělení obecné kriminality, Václava Řezáče č.p. 224/3, 434 75 Most dne 22.12.2022 ve věci Peter BALOG, nar. 02.10.1987 - zajištění jízdního kola v Mostě,

vyhlašuje popis věci

jízdní kolo celkem 1 ks, výr. číslo JX2915, oranžové barvy, silné pneumatiky tzv. fatbike, na rámu samolepka šelmy

Uvedená věc byla vydána osobou Peter BALOG, nar. 02.10.1987 dne 05.10.2022 v 09:29 hod. v Mostě ul. V. Řezáče čp. 224/3 podle 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kdy jí měl v době výzvy policií ve svém držení a jedná se o věc, která byla pravděpodobně získána přestupkem nebo trestným činem a není známo komu patří. Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Územní odbor Most, 2. oddělení obecné kriminality, Václava Řezáče č.p. 224/3, 434 75 Most.

zpracoval: por. Bc. Bohumul Nohejl

komisař

974 438 396

bohumil.nohejl@pcr.cz



Vyvěšeno dne: 22.12.2022

Sejmuto dne: 22.6.2023

