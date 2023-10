Vyhlášení popisu věci - 28 ks trubkových segmentů

Č. j. NCOZ-6895-30/TČ-2020-417602-O

Policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Expozitura Brno, 2. oddělení, Kounicova 24, 611 32 Brno, dne 12.10.2023 ve věci trestního řízení vedeného pod č.j. NCOZ-6895/TČ-2020-417602-O, vyhlašuje podle § 81 odst. 1,5 trestního řádu popis věcí:





28 ks trubkových segmentů ze sloučeniny křemíku a železa s obsahem křemíku 14-16% o celkové hmotnosti 6.023 kg, o rozměrech: segment tube 450 mm x 800 mm (19 ks), bottom segment 450 mm x 750 mm (9 ks), předměty jsou vyrobeny litím včetně označení číselným kódem "8248 6", uloženy v dřevěných kontejnerech, výrobcem je dle dokumentace společnost Specialist Castings Ltd. (UK), když předmětné věci byly při pokusu o nelegální vývoz z Evropské unie v přístavu Anverpy v Belgii dne 15.5.2015 podrobeny celní kontrole ze strany Celní správy Belgického království a zajištěny, posléze na základě Evropského vyšetřovacího příkazu byly pro potřeby trestního řízení vedeného pod č.j. NCOZ-8681/TČ-2017-417602-O uvedené věci dne 19.7.2019 zajištěny a dopraveny do České republiky.



Vzhledem k tomu, že není známa osoba, jíž by věci mohly být vydány a takové věci již nejsou k dalšímu řízení třeba, policejní orgán vyhlásil jejich popis.



Vlastník se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto prohlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu:



Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Expozitura Brno, 2. oddělení, Kounicova 24, 611 32 Brno.





Vyvěšeno dne: 12.10.2023

Sejmuto dne: 13.04.2024

