Č. j. KRPK-41507-186/TČ-2020-190372

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Územní odbor Karlovy Vary

2. oddělení obecné kriminality

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-41507-186/TČ-2020-190372 Karlovy Vary 27. srpna 2020

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI





Podle ustanovení § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru - Karlovy Vary, 2. oddělení obecné kriminality v Karlových Varech pod spisovou značkou Č.j. KRPK-41507/TČ-2020-190372,



v y h l a š u j i p o p i s v ě c i:



GORE-TEX obuv zn. Salomon šedé barvy velikosti 40, FTY: 643001 06/10 ART NO. 119250





která byla v průběhu prověřování podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu zajištěna při ohledání místa činu jako věcná stopa, jelikož majitel nebyl znám a tudíž je na obuv pohlíženo, jako na věc opuštěnou.



Vlastník výše popsané věci se touto cestou v y z ý v á, aby se ve lhůtě 6 měsíců od vyhlášení popisu věci přihlásil u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor - Karlovy Vary, oddělení obecné kriminality, se sídlem 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Závodní 386/100, tel. 974366330, 974366301.



Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.



nprap. Zdeněk Mikuš

vrchní inspektor

tel:974366474

Vloženo : 27.8.2020

Sejmuto : 27.2.2021

