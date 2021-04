Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhlášení popisu věci

Čj.KRPK-88440-32/PŘ-2020-190206

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PCR19ETRfo26547796

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Dopravní inspektorát Cheb

Valdštejnova 4, 350 15 Cheb

Čj. KRPK-88440-32/PŘ-2021-190206 Cheb 20. dubna 2021

Počet stran: 1

Přílohy: 0/0



Vyhlášení popisu věci



Policejní orgán Policie České republiky, Územního odboru Cheb, dopravní inspektorát, Valdštejnova 4, Cheb dne 20.4.2021, ve věci dopravní nehody ze dne 11.12.2020, podle § 1050 občanského zákoníku vyhlašuje popis následující věci, která byla ponechána na místě dopravní nehody a do dnešního dne nebyl dostupnými prostředky zjištěn majitel věci:



osobní automobil tovární značky Ford Focus, stříbrné barvy, VIN WF0AXXGCDA1D4102, registrační značky 3C6 5230.



Majitel osobního automobilu se vyzývá, aby se do tří let od vydání tohoto vyhlášení přihlásil na adresu Policie České republiky, Územní odbor Cheb, dopravní inspektorát, Valdštejnova 4, 350 15 Cheb.





npor. Bc. Jan Šubrt

vedoucí oddělení









Vyvěšeno dne : 20.04.2021

Sejmuto dne : 20.04.2024

