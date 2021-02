Vyhazoval věci z okna

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

MOSTECKO - Poškodil dvě auta, před tím stihl poničit vstupní dveře a výtah.

Ze sklepa a kočárkárny zmizela jízdní kola

Mostecká police šetří dvě oznámení týkající se krádeže jízdních kol. Neznámý pachatel v přesně nezjištěnou dobu vnikl do panelového domu na sídlišti Zahradní v Mostě, následně bez užití násilí vstoupil do suterénu, kde se vloupal do uzamčené sklepní kóje a z ní odnesl horské kolo, kolečkové brusle a další věci. Poškozený majitel vyčíslil způsobenou škodu na částku 6 tisíc korun. Jiný poberta měl odcizit v mostecké části Zahražany v panelovém domě z uzavřené kočárkárny dvě jízdní kola v hodnotě několika desítek tisíc korun. Obě krádeže se staly v době, kdy je na území České republiky vyhlášen nouzový stav a případy jsou kvalifikovány jako zločin krádeže, za který pachatelům hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

V domě poškodil dveře a výtah, z okna v desátém patře házel věci, které dopadly na auta

Komisař mostecké policie zahájil trestní stíhání 28letého muže z Mostu a obvinil ho z přečinu poškození cizí věci. Muž měl v místě svého bydliště poškodit vstupní dveře domu, výtah a také dvě zaparkovaná motorová vozidla, když vyhazoval předměty z okna.

K události mělo dojít na mosteckém sídlišti Zahradní. Obviněný měl u panelového domu ještě za tmy v časně ranních hodinách při návratu do bydliště poškodit vstupní dveře poté, co se rozeběhl a následně do dveří kopl. Dílo zkázy dokonal o několik dnů později ještě v době, než byly poškozené dveře opravené. Opět pozdě v noci, když přicházel domů, několikrát nohou kopl do vstupních dveří, které ještě více poničil a bytovému družstvu tak způsobil hmotnou škodu. Výtečník má mít na svědomí i poškození dvou osobních vozidel, která stála na sídlišti zaparkovaná. Po půlnoci, když dorazil v jiný den domů, tak měl ve výtahu poškodit ovládací panel. Po příchodu do svého obydlí, měl z bytu ve vyšším patře oknem vyhazovat různé věci jako boty, skleničky, květináče a dokonce i židli, které dopadaly na prostranství pod okny domu a některé zasáhly i dvě stojící auta. Jedno mělo rozbité čelní sklo, druhé promáčklou střechu. Po této události přivolaní policisté muže doma zajistili a umístili ho v policejní cele. Obviněný Mostečan napáchal celkovou hmotnou škodu ve výši 28 tisíc korun. Muž je vyšetřován na svobodě.

