Vydírání ve vlaku

MOSTECKO - Mládenec přišel o platební kartu.

Pro mladistvého muže, který chtěl pomoc své tetě s hlídáním sestřenice, se stala cesta vlakem z Kadaně do Ústí nad Labem noční můrou. Nejprve vše vypadalo normálně, zakoupil si jízdenku a sedl si do kupé. Trable přišly až v době, kdy si k němu přisedl jiný neznámý cestující, který po mladém muži požadoval drobné na jízdenku. Ten sdělil, že žádné peníze nemá, protože svoji jízdenku platil kartou. Odpověď se spolucestujícímu asi nelíbila, proto měl vzít poškozenému batoh, který prohledal. Našel platební kartu a další osobní doklady, které si ponechal. Vzduch v kupé ještě zhoustl, protože agresor se dožadoval sdělení pinu k platebnímu prostředku. Přitom už mládenci vyhrožoval ublížením. Ten se snažil staršího muže přesvědčit, že na jeho bankovním účtu stejně žádné finance nejsou. S tím se asi útočník nesmířil. Nejdřív jen naznačoval úder, pak měl zaútočit pěstmi. V tu dobu už vlak brzdil v blížící se vlakové stanici v Mostě. Tam podezřelý vystoupil a utekl. Nelenil ani chvíli a spěchal do nedalekého obchodu, kde se snažil odcizenou platební kartu použít. K jeho smůle všechny pokusy o zaplacení byly zamítnuty. Kriminalisté na případu intenzivně pracovali a po podezřelém ihned pátrali. Ze získaných informací a šetřením, do kterého byli zapojeni i kriminalisté z Chomutova, se jim podařilo ztotožnit podezřelého 33letého muže z Chomutova. Toho mostecký policejní vyšetřovatel obvinil ze spáchání přečinů vydírání, krádeže a z padělání a pozměnění platebního prostředku. Z policejní budovy už neodešel. Na základě podnětu kriminalisty putoval rovnou do vazební věznice. Ukázalo se totiž, že stíhaný už oplétačky se zákonem měl. Okresním soudem v Chomutově byl několikrát potrestán ze spáchání majetkové trestné činnosti, za kterou dva roky pobýval ve vězení. Z toho se vrátil letošní rok. Další návrat na svobodu může obviněný v případě odsouzení očekávat až za 4 roky.

4. září 2024

