Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vydírání taxikáře

JIČÍNSKO - Muž si vzal na pomoc nůž.

Na začátku tohoto týdne jičínští kriminalisté obvinili ze zločinu vydírání a přečinu krádeže 36letého muže z Trutnovska. Ten si v pátek 9.4. v Jičíně zavolal svého známého taxikáře, po kterém po usednutí do vozidla začal požadovat peníze. Začal řidiči vyhrožovat rozbitím auta a zabitím. Poté vytáhl nůž, který zabodl do sedačky. Taxikáře, který z obavy o život na ulici 17. listopadu v Jičíně zastavil a vyběhl ven, začal okolo auta s nožem v ruce honit. Na místo byla přivolána hlídka, která muže zadržela, a převezla na služebnu k dalším úkonům. Muž byl podroben dechové zkoušce s výsledkem téměř 2,4 promile. Nůž, který útočník těsně před příjezdem hlídky odhodil, policisté našli v přilehlém křoví. Jednalo se o nůž s 20cm čepelí. K žádnému zranění naštěstí nedošlo.

První ze dvou krádeží, z kterých je nyní viněn, se dopustil na konci loňského roku v obci Libuň, kde příležitostně pomáhal se stavbou domu. Ze stavby bez vědomí majitele naložil do majitelova vozidla různé nářadí, s kterým odjel. Po cestě však v obci Kbelnice havaroval (podrobné informace zde). Škoda na vozidle byla vyčíslena na 40 tisíc korun a na odcizeném nářadí na více než 10 tisíc korun.

Další krádeže se dopustil na začátku března, kdy v jednom obchodním domě odcizil jednu láhev Božkova v hodnotě 170 korun. Za pokladní zónou byl však zastaven ostrahou. Láhev, kterou odcizil, byla bez poškození vrácena do prodeje.

Krádeží se dopustil, přestože byl v srpnu 2017 odsouzen za obdobnou trestnou činnost na 20 měsíců do vězení, jehož brány naposledy opustil na konci července loňského roku. Z evidence rejstříku trestů policisté zjistili, že muž má celkem 13 záznamů odsouzení za různé trestné činy jak majetkových tak i násilných. Dohromady měl ve vězení strávit téměř 18 let.

Policisté kvůli důvodné obavě, že uprchne nebo bude v trestné činnosti pokračovat, podali podnět na vzetí do vazby. Soudce následný návrh státního zástupce akceptoval a muž je od pondělí (12.4.) stíhán vazebně.

Pokud ho soudce uzná vinným, může být poslán na 2 až 8 let do vězení.

por. Iva Kormošová

18.4.2021, 10.00

