Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vydírali provozovatele baru

CHEBSKO – Oba muži byli nakonec vzati do vazby.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 41 a 42 let z Chebu, které obvinili ze spáchání přečinu vydírání.

V polovině června letošního roku měla dvojice obviněných přijít do jednoho z barů na Chebsku. Po sedmašedesátiletém provozovateli baru měli muži chtít finanční prostředky za to, že měl údajně ublížit jedné z jejich kamarádek a nebudou to řešit s policií. Provozovatel baru nejdříve muže odmítal s tím, že se jedná o smyšlenou historku a ničeho takového se nedopustil, ovšem nakonec po výhrůžkách ze strachu o svůj život a zdraví mužům peníze, které měl v tu chvíli u sebe, vydal.

V následujících dnech a týdnech se dvojice mužů do baru opakovaně vracela, někdy i několikrát denně, a vždy chtěla po muži další finanční prostředky. Provozovatel baru jim vždy ze strachu peníze nakonec vydal, kdy vždy doufal, že to již bylo naposledy a bude mít klid.

Ve druhé polovině července letošního roku provozovatel baru jednání dvojice mužů oznámil na policii. Ve středu 24. července policisté oba muže zadrželi.

Dvojice mužů měla provozovatele baru během měsíce takto „navštívit“ zhruba ve třiceti případech a celkově mu svým jednáním měli způsobit škodu nejméně 40 tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byli muži vzati do vazby.

V případě prokázání viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody až na čtyři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

29. 7. 2024

vytisknout e-mailem