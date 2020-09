Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vydírala známou s nožem v ruce

ZLÍNSKO: Hrozí jí osm let vězení.

Komisař kriminální policie obvinil šestadvacetiletou ženu z obce na Zlínsku ze spáchání zločinu vydírání a přečinu nebezpečné vyhrožování, protože v polovině července v Otrokovicích za pomoci nože vyhrožovala smrtí třiatřicetileté ženě kvůli tomu, že jako svědek vypovídala proti jejich společnému známému. V případě odsouzení hrozí šestkrát soudně trestané ženě trest odnětí svobody až na osm let.

Třiatřicetiletá žena se vrátila z výslechu na policii do bytu k seniorovi v Otrokovicích, u něhož bydlí, a šla si lehnout. Senior po nějaké době pustil do bytu jejich společnou známou. Spící ženu vzbudily rány do hlavy. Uvědomila si, že ji někdo stáhl z postele. Stála u ní žena, kterou znala, a za doprovodu vulgárních výrazů ji tloukla pěstmi do hlavy. Jakmile s bitím přestala, vytáhla bez varování nůž, přiložila ho k břichu napadené ženy a vyhrožovala smrtí jí i staršímu muži, pokud budou vypovídat k případu jejich známého. Žena i muž měli strach o svůj život, zvláště s ohledem na to, že útočnice byla zřejmě pod vlivem drog.

Policisté agresivní ženu po pár dnech zadrželi, převezli do policejní cely a obvinili ze dvou trestných činů.

2. září 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

