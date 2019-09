Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vydíral ženu přes sociální síť

SOKOLOVSKO – Nyní čelí obvinění.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 19letého muže z Děčína, kterého obvinili ze spáchání přečinů Sexuální nátlak a Vydírání.

Nebezpečí virtuálního světa bohužel poznala dvacetiletá žena ze Sokolovska, která si v polovině října roku 2018 začala psát na sociální síti s obviněným mužem. Ten měl prostřednictvím svého profilu začít dívce vyhrožovat tím, že si spolu s jeho kamarády, se kterými dělá bojové umění, najde jí a jejího přítele. Muž se jí měl dále dotazovat, co by dělala, kdyby jejímu příteli ublížil. Žena chtěla konverzaci ukončit, ale muž jí vyhrožoval, že splní, co napsal a ví, kde se nachází.

Muže si okamžitě zablokovala, což bohužel nestačilo. Ten jí měl kontaktovat z jiného profilu a napsat jí, že pokud jeho profil neodblokuje, vše napíše jejímu příteli. Žena tak učinila a muž s ní poté navázal hovor, který si měl nahrávat. Ten pak použil jako výhružku, aby mu zaslala několik intimních fotografií. Ty mu ze strachu zaslala a i nadále plnila jeho požadavky. Dalšího dne sebrala odvahu, vše řekla svému příteli a věc nahlásila na policii.

Obviněný muž za výše uvedené jednání může být v případě prokázání viny potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta.

prap. Eva Valtová

por. Bc. Zuzana Týřová

20. 8. 2019

