Vydíral svoji oběť

HRANICE - Skončil ve vazbě.

Za loupež, které se dopustil v červenci loňského roku, se měl příští týden k hlavnímu líčení u přerovskému soudu dostavit 54letý muž z Hranic. Vzhledem k novým okolnostem, které nastaly, tam ale bude eskortován přímo z vazební věznice, kde se v současné době nachází. Dostal se tam díky tomu, že vydíral svou oběť, která má k případu příští týden vypovídat u soudu.

Oba dva, jak obviněný tak poškozený, žijí na hranické ubytovně a patří mezi osoby bez domova. V sobotu 11. února došlo ze strany agresora na první slovní výhružky. Před ubytovnou začal poškozenému, před další obyvatelem ubytovny vyhrožovat, že jestli bude u soudu vypovídat, tak už budovu soudu neopustí. Následující den se na stejném místě situace opakovala a své oběti řekl, že pokud uslyší u soudu své jméno a věc nestáhne, nechá ho zlikvidovat a neobejde se to bez následků. Neuplynuly ani dvě hodiny a při večeři v ubytovacím zařízení mu opět vyhrožoval újmou na životě, pokud bude vypovídat v jeho neprospěch. Své výhružky umocňoval nadávkami, vulgárními výrazy a taky tím, že mu řekl, že ví, kde pracuje, kde se pohybuje a zastrašoval ho také tím, že ho nechá otrávit a zlikvidovat. Poškozený čtyřicátník se začal obávat zkušeného recidivisty, který má v rejstříku trestů více než desítku záznamů za násilnou trestnou činnost a taky ve vězení nějaký ten rok poseděl. Dlouho neváhal a obrátil se na zdejší oddělení s žádostí o pomoc a vyřešení jeho bezvýchodné situace.

V úterý 14. února byl na základě souhlasu státního zástupce podezřelý zadržen a ještě ten samý den mu bylo sděleno obvinění ze zločinu vydírání, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Z naší strany byl vydán podnět k podání návrhu obviněného do vazby, který státní zástupce i soudce podpořili a recidivista byl ve čtvrtek předán do vazební věznice v Olomouci, kde bude čekat na rozhodnutí soudu.

por. Mgr. Miluše Zajícová

17. února 2023

