Vydíral muže se zbraní

KARLOVARSKO – Skončil v policejní cele.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 32letého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání zločinu Vydírání.

Toho se měl dopustit ve středu dne 3. července 2019 na Karlovarsku. Krátce po poledni měl v Nejdku přijít k 30letému muži, udeřit ho pěstí do obličeje a začít mu nadávat. Po muži měl požadovat finanční částku za předchozí zapůjčení částky 6x nižší. Následně ho měl chytit za krk, odtáhnout k zaparkovanému vozidlu a hodit jej na zadní sedačky. Poté nastoupit do vozidla a řidiči poručit, aby jel do Karlových Varů. Během cesty měl u benzínové čerpací stanice požadovat po poškozeném, aby zaplatil za benzín. Cestou do Karlových Varů měl muži vulgárně nadávat a dokonce vytáhnout plynovou pistoli, kterou na něj namířil. Následně mu měl vyhrožovat, že pokud mu nedá požadovanou finanční hotovost, tak ho zabije. Během cesty poškozený psal potají sms zprávy, aby se zachránil. Krátce po 13. hodině zastavili v Karlových Varech a šli na schůzku, kde mělo proběhnout údajné vyrovnání dluhu. K tomu však již nedošlo, 32letého muže zde zadržela policejní hlídka a odvezla na policejní služebnu. Po provedených úkonech skončil zadržený muž v policejní cele.

Vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na rozhodnutí soudu si počká v policejní cele. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

nprap. Bc. Kateřina Krejčí

5. 7. 2019

