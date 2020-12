Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vydíral a napadl bývalou družku

KARLOVARSKO – Napadená žena se zraněním vyhledala lékařské ošetření.

V polovině října tohoto roku vstoupila pětadvacetiletá žena do panelového domu v Ostrově. V této chvíli k ní měl nepozorovaně přistoupit její o dva roky starší bývalý přítel a následně jí fyzicky napadnout. Ženu měl udeřit pěstí do hlavy, chytit jí za vlasy a poté strhnout na zem. Zde měl ve svém jednání pokračovat a ženu kopnout do obličeje. Svého jednání posléze zanechal a z místa odešel. Napadená žena utrpěla zranění, se kterým vyhledala lékařské ošetření.

O pár týdnů později měl muž bývalou družku náhodně potkat v místní prodejně. Zde měl ženu vydírat a přitom zvyšovat hlas. Neúspěšně měl po ní požadovat, aby své oznámení o předchozím incidentu u policie odvolala. Tímto jednáním v poškozené ženě vyvolal důvodnou obavu o její zdraví a život.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání a muže obvinili ze spáchání zločinu vydírání a přečinu ublížení na zdraví spáchaného ve stádiu pokusu.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

nprap. Eva Valtová

17. 12. 2020

vytisknout e-mailem