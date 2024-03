Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vyděrači skončili ve vazbě

ŠUMPERK - Pět osob se podílelo na vydírání staršího muže.

Do vazby poslal soud pětičlennou skupinu vyděračů z Ostravy, která od ledna letošního roku vydírala staršího muže ze Šumperska a připravila ho o statisíce.

Případ se začal odvíjet hned zkraje měsíce ledna letošního roku. Poškozeného muže zkontaktovala prostřednictvím komunikační aplikace mladá žena, která se představila jako Helena a začali spolu komunikovat. Uvedla, že bydlí pár kilometrů od něho, má 26 let a chtěla by se s ním víc seznámit a mít vztah. Zprvu si sdělovali jen běžné informace, ale později začal obsah zpráv nabírat erotický podtext. Došlo to až tak daleko, že mu žena poslala pár svých intimních fotografií. Protože si ale žena stěžovala na nedostatek finančních prostředků, požádala svůj protějšek, aby jí jako odměnu za fotografie posílal peníze. Žena ale chtěla další peníze, protože platby údajně neprobíhaly tak jak by měly nebo byly chybně zadány a nepřišly. Členům skupiny, kteří vystupovali pod identitou smyšlené ženy, se podařilo muže natolik zmanipulovat, že od něho získali přihlašovací údaje i k jeho internetovému bankovnictví s tím, že mu jeho chybně zadané platby opraví a budou mu nápomocni, když se objeví problém. Jakmile měli přístup k jeho účtu, začali jednat ve svůj prospěch a dokonce se jim podařilo sjednat i úvěr ve výši 20 000 Kč. V této fázi ho připravili o částku necelých 170 000 Kč.

O pár dní později mu zazvonil telefon a na druhé straně se ozval muž, který vystupoval jako policista z Ostravy. Informoval ho o tom, že komunikuje s nezletilou invalidní dívkou a požaduje po ní intimní fotografie. Dál mu sdělil, že pokud nechce, aby jeho počínání nemělo následky, protože se jedná o závažný trestný čin, musí se spojit s rodinou dívky a finančně se s nimi vypořádat. Poté hovor skončil. Netrvalo dlouho a ozval se mu otec údajné dívky a řekl mu, že chce 150 000 Kč a má je přivést do Ostravy. Poškozený tedy udělal, co mu bylo řečeno a peníze, které jak uvedla hlava rodiny, měly být použity pro dívku a na nákup invalidního vozíku, jim v jednom z ostravských bytů předal. Na policii prý oznámení stáhnou a nemusí si s tím dělat další starosti. S tímto příslibem byt opustil a vrátil se do místa bydliště. Ovšem pár dní nato se mu opět rozezněl telefon a ozval se mu bratr dívky a dožadoval se dalších peněz. Začal mu vyhrožovat právníkem a že může jít za to, co udělal, do vězení na několik let. A aby se tak nestalo a vše zůstalo bez odezvy, stačí zaplatit dalších 130 000 Kč. Vybral tedy další peníze a vydal se s nimi opět do Ostravy, kde odevzdal částku 130 000 Kč včetně další hotovosti 10 000 Kč, kterou z něho vymámili za účelem nákupu telefonu pro dceru a taky jejího bratra. A zase odjel s tím, že snad už vše bude v pořádku. Dva dny nato ale volala matka invalidní dcery a chtěla dalších 200 000 Kč, protože ona jako matka se psychicky zhroutila a chce odškodné a opět začala poškozeného zastrašovat a vydírat. To už se mu ale nezdálo a přišel vše oznámit na policejní služebnu.

Případem se začali zabývat kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Šumperku a na základě získaných důkazů a pečlivé práce se jim podařilo pachatele tohoto skutku brzy odhalit. Jednalo se o pokrevně spřízněnou skupinku tří mužů a dvou žen ve věku od 22 do 46 let, která se cíleně doplňovala a každý z nich se nějakým způsobem podílel na klamání a vydírání staršího muže, aby tím získali finanční prostředky a o připravili ho o peníze, které si ponechali pro vlastní potřebu. Všichni byli v únoru zadrženi a byly u nich provedeny domovní prohlídky, při kterých byla nalezena finanční hotovost 72 000 Kč. Všichni členové skupiny byli již v minulosti za protiprávní jednání odsouzeni. Se všemi bylo zahájeno trestní stíhání a byli obviněni z pěti trestných činů, z nichž nejzávažnějším z nich, kterého se dopustili společně ve spolupachatelství, byl zločin vydírání. Dle trestního zákoníku jim hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Kriminalisté vydali na státní zastupitelství podnět k podání návrhu obviněných na vazbu, který státní zástupce akceptoval a soudce podpořil a tak všichni skončili ve vazbě, kde budou čekat a verdikt soudu.

por. Mgr. Miluše Zajícová

20. března 2024

vytisknout e-mailem