Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vyděrač získal téměř půl milionu

SVITAVSKO – Svitavští kriminalisté obvinili z trestného činu vydírání 21letého muže, který v sedmi případech vylákal od 30letého muže peníze ve výši 487 000 korun.

„Vyděrač“ těžil z trestní minulosti poškozeného, který si svůj trest sice odpykal, přesto z obavy o opětovné otevření případů raději platil nemalé částky. Peníze vždy pečlivě zabalil, vložil do sklenice a poté je ukládal na předem určená místa do tzv. „mrtvých schránek“. Vydírání trvalo v období od září 2021 do dubna letošního roku a poškozený si musel půjčovat peníze od různých bankovních i nebankovních společností. Právě pracovnice v jedné bance si všimla vyděšeného muže na přepážce, který se jí následně svěřil s tím, že je vydírán a nutně potřebuje sehnat peníze. Po dodané kuráži šel celou věc ohlásit na policejní služebnu. Kriminalisté zjistili podezřelou osobu, kterou se podařilo zadržet při sedmém výběru „mrtvé schránky“. Následně vyšlo najevo, že se jedná o opakovanou trestnou činnost téhož muže. Sám obviněný uvedl, že v minulosti stejným způsobem už tohoto muže vydíral. Považoval ho za snadnou kořist, proto to zkusil znovu. Založil si falešný profil na sociální síti a pod cizím jménem opětovně nutil poškozeného platit.

Obviněný se dopustil pokračujícího přečinu vydírání a hrozí mu až 4leté odnětí svobody.

Nebyl to jediný případ, kdy se výše uvedený poškozený nechal obrat o peníze. V období od listopadu 2019 do března 2021 z něho vylákal 28letý muž finanční hotovost ve výši 220 356 korun pod podmínkou prodeje oděvů a doplňků, které však neměl a proto je nemohl prodávat. I v tomto případě kriminalisté zjistili osobu pachatele, kterému v případě pravomocného odsouzení za podvod hrozí až pět let za mřížemi.

18. května 2022

prap. Bc. Daniela Mauerová

tisková mluvčí Policie Pardubického kraje

